Lutte contre le terrorisme : Le Burkina Faso soutenu par la jeunesse africaine

Ouagadougou, 19 avril 2025 (AIB) – Se reconnaissant dans la politique révolutionnaire et souverainiste prônée par Ouagadougou, de jeunes Africains, solidaires du peuple burkinabè, se mobilisent de plus en plus pour soutenir les forces engagées sur le théâtre des opérations au Burkina Faso.

Depuis la création en 2023 du Fonds de soutien patriotique (FSP) par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso bénéficie d’appuis financiers, tant nationaux qu’internationaux, dans sa lutte contre le terrorisme.

Citoyen béninois résidant en Côte d’Ivoire, Herman Tonoukouin a remis une enveloppe de 150 000 francs CFA au consul général du Burkina Faso à Bouaké, en guise de contribution au FSP. « Je suis très admiratif de la dynamique et de toutes les initiatives enclenchées par le Président du Faso », a-t-il déclaré.

Son compatriote vivant au Canada, Fèmy Fagla, a quant à lui versé 1 000 dollars canadiens, soit environ 420 000 francs CFA, pour soutenir les efforts de paix entrepris au Burkina Faso.

« Le Burkina Faso n’est pas seul dans sa lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes », a affirmé Saïdou Maïga, ambassade du Burkina Faso au Sénégal, en recevant une contribution de 300 000 francs CFA de la Camerounaise N’Tabé Edith Egebe.

À ces gestes visibles de solidarité venant de jeunes Africains convaincus de la pertinence de la dynamique endogène et révolutionnaire enclenchée par le Capitaine Ibrahim Traoré, s’ajoutent de nombreuses contributions anonymes issues de la diaspora ou d’alliés étrangers.

Les résultats de cet engagement sont palpables sur le terrain : en quelques années, le Burkina Faso a pu se doter d’armes et de technologies essentielles à la lutte contre le terrorisme et au développement. La prise en charge des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) s’est également améliorée de manière significative.

Contrairement à certaines idées reçues qui les assimilent à des milices, les VDP sont des citoyens honnêtes qui ont choisi de résister, refusant la fatalité et s’engageant aux côtés des FDS pour défendre leur patrie.

Le peuple burkinabè, conscient d’être le principal bailleur de cette guerre qui lui est imposée depuis 2015, s’est mobilisé massivement, tant par l’enrôlement des VDP que par les contributions financières permettant de s’équiper efficacement.

Ainsi, 175,685 milliards de francs CFA ont été collectés en 2024 au titre du Fonds de soutien patriotique, contre 99 milliards en 2023. Pour l’année 2025, 33 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés au premier trimestre.

Au-delà des apports financiers, le soutien moral exprimé par les Burkinabè, leurs amis et la jeunesse africaine consciente témoigne de l’adhésion populaire à la lutte engagée pour la libération du Sahel.

« Je souhaiterais me faire enrôler comme VDP au Burkina Faso pour combattre le terrorisme et soutenir mon idole, le Capitaine Ibrahim Traoré, dans son combat pour une Afrique plus souveraine et indépendante », a déclaré M. Tonoukouin, illustrant la détermination d’une Jeunesse africaine consciente.

Agence d’information du Burkina

Aimé Mouor KAMBIRE