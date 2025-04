FOOT-BFA-CIV-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17-CLASSEMENT

CAN U17: le Burkina Faso termine au pied du podium

Casablanca, 18 avr. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso ont terminé vendredi soir à la 4e place de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17) Maroc 2025, en concédant aux tirs au but (1-1, puis 1-4 tab), une défaite au stade Laarbi Zaouli de Casablanca, face aux Eléphanteaux de Côte d’Ivoire en match de classement.

Grosse déception dans le camp burkinabè après la séance des tirs aux but qui rétrograde les Etalons cadets d’un escalier, comparativement à la dernière édition de la CAN U17 en Algérie en 2023 où les poulains de Brahima Traoré étaient sur le podium. Le coach Oscar Barro a poussé un soupir lorsqu’il est arrivé en conférence de presse d’après-match.

Un soupir qui dévoile « l’amertume d’avoir raté le podium », a-t-il expliqué ajoutant que « j’ai des regrets car je me disais que j’allais repartir avec le bronze ». Le Burkina Faso avait pourtant ouvert le score contre le cours du jeu par Halidou Diakité (28e), alors que la Côte d’Ivoire avait mis le pied sur le ballon à l’entame de la partie sans être dangeureuse.

Le Burkina Faso a eu les meilleurs occasions en première période et Ashsaraf Tapsoba aurait pu ouvrir le score après le quart d’heure de jeu, lorsqu’il est parti dans le dos de la défense pour se retrouver face au gardien ivoirien, déséquilibré par une glissade. A deux reprises il a buté sur le dernier rempart des Eléphanteaux. L’équipe burkinabè est allée à la pause avec cet avantage de 1 but.

Les Ivoiriens reviennent de la pause surmotivés. Le coach Bassiriki Diabaté injecte du sang neuf dans son équipe avec un triple changement dont son avant-centre Alynho Haïdara qu’il avait stratégiquement laissé au banc. Il frappe à sa première touche de balle pour l’égalisation, mais la VAR signale sa position avancée (56e).

Ce geste le met en confiance et à 5 minutes de la fin du match, il récidive, cette fois, dans une bonne position. Difficile pour Oscar Barro de réagir pour défaut de profondeur de banc: deux joueurs suspendus, deux blessés, tous des cadres de l’équipe. Surtout qu’à 3 minutes de la fin du match, il est encore handicapé par l’expulsion de son gardien de but Prince Ouédraogo.

Le regard tourné le Qatar

L’objectif de l’entraîneur des Etalons cadets Oscar Barro dans cette compétition était de se qualifier pour la Coupe du monde « Qatar 2025 ». C’est chose faite et le technicien burkinabè dit avoir tiré « beaucoup d’enseignements » de cette compétition. « On va ratisser large pour le mondial ».

L’entraîneur burkinabè va récupérer certains blessés de l’UFOA-B, et va surtout, une fois au pays, se remettre au travail pour trouver de nouveaux talents qui pourront mieux faire que leurs ainés en Indonésie l’année dernière. Il pourra ensuite se préparer à temps pour répondre présent à ce rendez-vous au Qatar en novembre prochain.

16 équipes pour la première fois de l’histoire de la CAN U17 ont pris part à cette compétition au Maroc du 30 mars au 19 avril. Après la 4e place pour le Burkina Faso et la médaille de bronze à la Côte d’Ivoire, on saura à l’issue de la grande finale qui se dispute demain samedi, qui du Maroc ou du Mali sortira vainqueur de la compétition.

Fiche technique du match Côte d’Ivoire # Burkina Faso

Vendredi 18 avril 2025, stade Laarbi Zaouli de Casablanca

Match de classement CAN U17

Pelouse: bonne

Temps: ensoleillé mais frais

Spectateurs: 5000 environ

Arbitres: Lominson Josianno Elivas Todihajaniaina (Madagascar), assisté de Didier Ishimwe (Rwanda) et de Mireille Mujanayi (Congo)

Arbitres VAR: Lahlou Benbraham (Algérie), assisté de Dorsaf Ganouati (Tunisie)

Commissaire: Abdoulaye Sow (Sénégal)

Coordinateur général: Mohamed Jiddou (Mauritanie)

Avertissements:

Côte d’Ivoire: Adama Somé (76e)

Burkina Faso: Issouf Barra (32e), Mohamed Fofana (41e),

Exclusions:

Côte d’Ivoire: Néant

Burkina Faso: Prince Ouédraogo (90e)

Buts:

Côte d’Ivoire: Alynho Haïdara (84e)

Burkina Faso : Halidou Diakité (28e)

Les équipes

Côte d’Ivoire: Christ Yannick Kouassi (cap)-Mobio Loba Edmond Koidio (puis Adama Nana, 55e), Vasseri Sylla, Vaboué Doumbia, Mohamed Diarra, Oumar Junior Soro-Kambou Fofana, Bi Douali Zahi (puis Yannis Touali, 70e)-Souhalio Bamba, Blaikatchi Elvis N’Guessan (puis E. Gobéhi, 55e), Broulaye Cissé (puis Alynho Haïdara, 55e). Coach: Bassiriki Diabaté (CIV)

Burkina Faso: Prince Ouédraogo (puis Ciré Traoré, 90e)-Cheick Sanogo (puis Comi Abdoul Ouattara, 67e), Mikael Coulibaly, Fadila Barro (cap), Issouf Dabo, Abdoul Ouédraogo-Mohamed Fofana, Halidou Diakité-Issouf Barra (puis Kassoum Nana, 46e, puis A. Traoré, 90+4), Abdoulaye Latif Diaby, Ashsaraf Tapsoba. Coach: Oscar Barro (BFA)

Agence d’information du Burkina

as/ata