Burkina/Comoé-Ministre-Constat-HIMO

Comoé : Le ministre en charge des infrastructures apprécie l’effectivité des travaux à haute intensité de mains-d’œuvre à Banfora

Banfora, 18 avr. 2025 (AIB) – Le Ministre des infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho, a effectué une visite terrain le vendredi 18 avril 2025 à Banfora pour apprécier l’effectivité des travaux à Haute intensité de mains-d’œuvre (HIMO), entrant dans le cadre des mesures sociales du gouvernement.

Le Ministre des infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho, s’est réjoui du travail abattu sur le terrain. Il a encouragé « nos braves mamans et jeunes qui se sont donnés pour assainir nos villes ».

Le Ministre Sorgho a invité la population de Banfora à s’investir pour rendre leur environnement propre et à ne pas utiliser les caniveaux comme des dépotoirs d’ordures, car cela permettra à l’eau de couler normalement afin d’éviter d’éventuelles inondations.

« Si les moyens nous permettent on va augmenter le nombre des brigadiers », a indiqué le ministre.

Le président de la délégation spéciale de la Commune de Banfora, Yacouba Barro, a manifesté toute sa reconnaissance à l’endroit du ministre des infrastructures et du désenclavement pour cette visite.

Il a également salué et remercié le gouvernent du Burkina Faso pour le recrutement des brigadiers qui abattent un travail formidable en ce qui concerne le curage des caniveaux et le débroussaillage. « Ils ont contribué à changer le visage de la ville », s’est-t-il réjoui.

Pour lui, c’est la première fois que la population apprécie de tels travaux.

En rappel, les mesures sociales du gouvernement phase 2 ont été lancé le 07 novembre 2024 à Manga. Elles concernent les communes de Manga, Ziniaré, Koudougou, Banfora et Gaoua.

Au total 800 brigadiers sont recrutés pour effectuer ces travaux.

Les domaines d’intervention sont, entre autres, le curage manuel des ouvrages (ponts, dalots, caniveaux), débroussaillage manuel, le point à temps sur les routes en terre et revêtues (bouchage des nids de poules), le ramassage des ordures, le nettoyage des lieux publics (Administrations, écoles, marchés, centres de santé et cimetières), le pavage des routes, l’appui à la règlementation de la circulation routière.

Agence d’information du Burkina JPY/dnk/ata