Lutte contre la corruption : Le nouveau contrôleur général d’État s’engage à défendre les intérêts du peuple burkinabè

Ouagadougou, 12 déc. 2024 (AIB)-Le nouveau contrôleur général d’État, Lassané Compaoré, s’est engagé jeudi devant les neuf juges du Conseil constitutionnel à défendre les intérêts du peuple burkinabè avec objectivité et impartialité.

« Je jure et prends solennellement l’engagement, devant le peuple burkinabè, de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d’accomplir ma mission avec toute l’objectivité qui sied à une personne libre et digne… », a déclaré le contrôleur général d’État, Lassané Compaoré, en prêtant serment.

« Nous allons faire en sorte qu’à l’issue de notre mandat, le pays progresse dans la lutte contre la corruption, car chaque victoire dans ce combat représente un pas de plus vers le développement », a-t-il promis.

M. Compaoré s’exprimait le jeudi 12 décembre 2024 à Ouagadougou, à l’issue d’une cérémonie solennelle de prestation de serment devant les sages du Conseil constitutionnel.

Économiste de formation et inspecteur du Trésor de profession, Lassané Compaoré a été nommé le 20 novembre 2024 contrôleur général d’État à l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), pour un mandat unique de cinq ans.

« Votre rôle de contrôleur général d’État est de garantir la transparence et l’efficacité des actions publiques au service des citoyens », a déclaré le président du Conseil constitutionnel, Barthélémy Kéré.

Selon M. Kéré, les attentes des populations en matière de bonne gouvernance n’ont jamais été aussi fortes.

Cependant, il estime que l’expertise, le sens du devoir et l’intégrité seront des atouts essentiels pour assurer le respect des principes qui régissent l’action administrative.

Lassané Compaoré possède des compétences en audit et contrôle des finances publiques. Il a dirigé plusieurs missions d’audit comptable des administrations publiques et privées dans des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Avant sa nomination, il était conseiller à la Cour des comptes depuis 2021 et membre de la chambre chargée du contrôle des opérations de l’État.

