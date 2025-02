BURKINA-KENEDOUGOU-COMMUNE-PRESIDENT-LOTISSEMENT-ECHANGE

Lotissement des secteurs 4 et 5 de Orodara : Le PDS échange avec les journalistes

Orodara, 14 Fév. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Orodara, Emmanuel Konaté, a rencontré le jeudi 13 février 2025 à Orodara, les hommes de médias, pour faire le point sur la mise en œuvre du projet de lotissement des secteurs 4 et 5 de ladite commune.

Le projet de lotissement des secteurs 4 et 5 de Orodara est désormais une réalité.

L’opération de recensement des habitats spontanés dans la zone délimitée a débuté le mardi 11 février dernier et se poursuit présentement.

Elle consiste à recenser et attribuer des numéros aux habitats et familles installés sur le site mais aussi à recenser et attribuer des numéros aux détenteurs de titres fonciers installés sur le site.

Face aux journalistes, le jeudi 13 février 2025, le PDS de Orodara, Emmanuel Konaté, a fait un point détaillé sur la mise en œuvre du projet de lotissement des secteurs 4 et 5 dans son ensemble mais aussi sur l’opération de recensement.

«Je voudrais rassurer toute la population de la volonté de la délégation spéciale de faire toute la transparence autour du processus de recensement», a -t- il déclaré.

M. Konaté a précisé que qu’à chaque étape, ils sont en étroite collaboration dans la communication avec la chefferie coutumière pour mener à bien ce projet de lotissement.

Selon, le PDS, le souhait le plus ardent de la délégation spéciale est la réussite du processus.

«Après, la commission d’attribution se chargera de fixer les critères en toute objectivité en temps opportun», a-t-il indiqué.

Il a invité les uns et les autres notamment les occupants des sites concernés à prendre des dispositions pour attendre l’équipe de recensement pour un bon déroulement du processus.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/yo