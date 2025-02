Burkina-Allemagne-Coopération

Le Burkina invité en Allemagne à la conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix et au sommet mondial du Handicap

Ouagadougou, 18 fév. 2025 (AIB) – Le Burkina Faso a reçu des invitations de l’Allemagne pour prendre part à une conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix, prévue les 13 et 14 mai 2025 ainsi qu’au sommet mondial du Handicap qui se tiendra un mois plus tôt, à Berlin.

Les invitations du Burkina Faso à participer à Berlin à une conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix les 13 et 14 mai 2025 et au sommet mondial du Handicap, les 2 et 3 avril 2025, ont été transmises au chef de la diplomatie burkinabè, hier lundi à Ouagadougou, par l’ambassadeur d’Allemagne au Burkina Faso.

«J’ai transmis des invitations pour des conférences internationales à Berlin à Monsieur le ministre (burkinabè des Affaires étrangères et de la coopération régionale, ndlr) et à son équipe», a confié l’ambassadeur d’Allemagne à Ouagadougou, Dietrich Becker, à sa sortie d’audience, lundi, avec le chef de la diplomatie burkinabè, Jean Marie Karamoko Traoré.

L’information a été confirmée et précisée à l’AIB ce mardi par Annie Höhne, cheffe de la section presse de l’ambassade d’Allemagne à Ouagadougou. «Effectivement, son excellence Monsieur l’ambassadeur a parlé hier des deux conférences avec Monsieur le Ministre (Traoré) », a-t-elle dit.

Le sommet mondial du Handicap réunira à Berlin des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des responsables d’organisations internationales ainsi que le secteur privé, des syndicats et la société civile.

«Ensemble, nous entendons réaliser des progrès concrets pour améliorer de manière tangible la vie de 1,3 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde, réduire les inégalités et faire avancer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment dans la coopération internationale et dans le Sud global», a indiqué Mme Höhne.

Quant à la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, elle offre une tribune de haut niveau où les Etats membres pourront exprimer et démontrer leur soutien politique aux opérations de maintien de la paix.

«La Conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix 2025 contribuera ainsi à renforcer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix déployés sur le terrain et à améliorer l’efficacité globale des missions. Dans le cadre de leurs engagements, les États Membres sont encouragés à mettre en place des partenariats chaque fois que cela s’avère nécessaire, notamment dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités », peut-on lire sur le site d’information du Maintien de la paix des Nations unies.

Le Burkina Faso a contribué à plusieurs opérations de maintien de la paix sous mandat onusien ou de l’Union africaine, notamment en Haïti, au Soudan ou encore en RD Congo, avant de faire face aux conflits terroristes sur son propre sol.

Agence d’Information du Burkina