Loroum : L’ONG OCADES dresse le bilan d’un projet d’assistance alimentaire au PDI

Titao, le 12 fév. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a présidé, le mardi 11 février 2025 à Titao, l’atelier-bilan de l’Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES), sur le projet d’assistance alimentaire et nutritionnelle aux Personnes déplacées internes (PDI) du Yatenga, du Zondoma et du Loroum, dans la région du Nord.

L’atelier a pour objectif d’échanger avec les acteurs et bénéficiaires sur les difficultés et pistes de solutions.

La province du Loroum traverse une situation humanitaire très difficile marquée par le manque ou la rareté des produits alimentaires et une concentration de populations déplacées à Titao.

Cette situation due à la l’insécurité persiste grâce au manque d’accès des populations à leurs espaces de production vivrière.

C’est pour les soulager que le Programme alimentaire mondiale (PAM) à travers des ONG de développement, a décidé de leur apporter une assistance alimentaire.

Après une année de mise en œuvre, l’ONG OCADES-Caritas, a dressé le bilan des interventions, le mardi 11 février 2025 à Titao, et en a tirées des leçons.

L’atelier-bilan a regroupé une trentaine de personnes dont des responsables administratifs, des chefs de services techniques, des responsables d’association ou représentants des couches sociales et des leaders coutumiers et religieux.

La bénéficiaire, Fati Nacanabo, a noté avec satisfaction l’apport de PAM à la résilience des populations de Titao et a souhaité que l’initiative soit maintenue et diversifiée.

« C’est à cause de l’appui du PAM que nous sommes toujours là. Les opérations de distribution se sont bien passées», a-t-elle confié.

Fati Nacanabo, a souhaité que cet appui se maintienne voire se diversifie.

« C’est vrai que la situation connaît une amélioration mais nous n’avons pas encore pu intégrer nos villages, à fortiori retrouver nos champs. Nous voulons alors que s’il y a d’autres types d’appui qu’il puisse nous aider à les avoir », a souhaité Mme Nacanabo.

Hamidou Ouédraogo, membre du comité de crise de Titao, a indiqué que cette collaboration avec le PAM et l’OCADES a été formatrice pour eux.

«Nous avons appris à cibler les ménages sans aucune discrimination», s’est-il réjoui.

Quant au responsable du projet, Nestor Sanon, l’initiative a bénéficié de l’implication de tous.

« Nous avons eu un bon accompagnement des autorités locales et des populations locales. J’invite les populations à garder ce bon esprit d’inclusion car la nourriture ne doit pas nous diviser », a dit M. Sanon

Le haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a remercié les acteurs et a souhaité qu’à l’avenir ces types d’initiatives prennent en compte les trois autres communes du Loroum.

Ce projet d’assistance alimentaire prend fin le 31 mars 2025 et a touché plus 12 000 ménages bénéficiaires.

