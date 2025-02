Tuy/Excellence scolaire : La délégation spéciale de Houndé récompense les meilleurs élèves et enseignants de la commune

Houndé, (AIB)- La délégation spéciale de la commune de Houndé en collaboration avec les structures en charge de l’éducation a organisé le vendredi 7 février 2025 la 3e édition de la journée communale de l’excellence scolaire, sous le thème «Excellence scolaire et culture du patriotisme ».

La délégation spéciale communale de Houndé a récompensé 64 acteurs de l’éducation issus du non formel, du préscolaire, du primaire et du post-primaire le vendredi 7 février 2025 au cours de sa journée de l’excellence scolaire. Les lauréats se sont distingués par leurs résultats au cours de l’année scolaire 2023-2024.

Djamilatou Gnidé Traoré de l’école primaire Lokihoun et Zakaria Barry de l’école Houndé « C » qui ont respectivement obtenu 9,35/10 et 9,09/10 de moyenne au CEP sont les deux meilleurs élèves au primaire.

Les deux meilleurs élèves au post-primaire sont Benjamin Illy du CEG de Bouéré et Noémi Tuanhan du CEG du secteur 4 avec respectivement 17,92/20 et 16,04/20 au BEPC. Le travail de chacun de ces lauréats a été récompensé avec un vélo, un kit scolaire et un certificat de félicitation.

Des enseignants ont également été récompensés. Désignés meilleurs enseignants de la commune, pour avoir réalisé respectivement 96, 84% et 91,25% au CEP, Jean Yazouma Banzourou de l’école Houndé « C » et Madjouma Barro de l’école Kari « B » ont chacun reçu une moto, une tablette et un certificat de mérite.

La lauréate Djamilatou Gnidé Traoré s’est dit comblée et a remercié ses parents ainsi que ses enseignants qui l’ont soutenu au cours de l’année scolaire. <<J’invite tous les élèves à travailler davantage en classe afin que nos parents et nos enseignants soient toujours fiers de nous >> a-t-elle invité.

Pour le surintendant de Houndé Gold Operation (HGO), Désiré Bondé qui a intervenu au nom du Directeur général de la mine, parrain de la cérémonie, a félicité et remercié les enseignants pour les efforts déployés afin d’assurer une éducation de qualité aux filles et fils de la commune. Il a invité les lauréats à rester constants dans le travail. << Nous vous rassurons de notre entière disponibilité à vous accompagner dans votre quête permanente d’une éducation de qualité chaque fois que nous serons sollicités >> a-t-il assuré.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Tuy, Ladji Ouattara a exprimé sa gratitude à la délégation spéciale communale pour sa contribution à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans la commune.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Houndé, Souleymane Dianda s’est dit satisfait de l’organisation de la 3e édition de l’excellence scolaire communale. Selon lui cette célébration vise à inciter les acteurs de l’éducation à plus d’engagement et de patriotisme pour une éducation de qualité. Il a félicité les laureats tout en souhaitant que cette journée les inspire dans leur cursus scolaire.

Le comité d’organisation de la 3e édition de la journée de l’excellence scolaire communale a terminé la cérémonie par la remise d’un chèque de 200 mille FCFA au titre de sa contribution au Fonds de soutien patriotique.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB