BURKINA-LOROUM-EDUCATION-CONFERENCE

Loroum/48 heures de l’enseignant : Une conférence pour relancer l’éducation dans la province

Titao, 9 mai 2025 (AIB)- La direction provinciale en charge de l’Enseignement préscolaire du Loroum, a organisé, le jeudi 8 Mai 2025 à Titao, une conférence dans le cadre de l’édition 2025 des 48 heures de l’enseignant sur l’état des lieux de l’éducation dans la province et les stratégies de relance.

C’est une foule d’enseignants, de parents d’élèves et de leaders d’opinion qui ont pris d’assaut le jeudi 8 mai 2025, la salle de réunion de la Maison des jeunes et de la culture de Titao, pour la conférence dans le cadre des 48 heures de l’enseignant, édition 2025.

L’enseignante, Fatoumata Binto Ouédraogo, a apprécié positivement cette initiative.

«Nous avons eu de nouvelles connaissances. Avec l’insécurité beaucoup de choses ont changé. Cette conférence nous a permis de savoir quelles initiatives développer pour relancer les activités », a-t-elle dit.

Le représentant du parrain, Moussa Zango, a félicité les organisateurs pour la tenue de cette activité.

« C’est une première depuis la crise. Quand on regarde la situation scolaire actuellement on ne peut pas ne pas se sentir interpellé. Nous verrons comment se donner la main pour améliorer la situation de l’éducation dans la province», a indiqué M. Zango.

Quant au Directeur provincial (DP) en charge de l’Enseignement de base, Sidiki Mandé, il a rassuré que la situation scolaire de maintenant comparé à celle d’avant a été le point de réflexion.

« Il s’agissait de voir quelle stratégie développer avec les enseignants et la communauté pour la relance de l’école », a souligné le DP.

Il a félicité les Forces de défense et de sécurité (FDS) et a invité la communauté à se mobiliser davantage pour redonner la chance à maximum d’enfants de reprendre le chemin de l’école.

« Nous ne devons pas attendre tout de l’Etat, il faut se mobiliser et développer des initiatives pour la relance », a précisé le DP Mandé.

Le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a remercié les enseignants pour la résilience.

« Je suis très content de cette mobilisation des acteurs. Malgré la situation sécuritaire difficile les acteurs n’ont pas baissé les bras. Des réflexions on pourra trouver des solutions à même de relancer l’éducation dans la province », s’est réjoui M. Bassolé.

Placées sous le parrainage de l’Association pour le Développement de la province du Loroum (ADPL), les 48 heures de l’enseignant ont connu plusieurs activités dont un cross populaire, des expositions de mets locaux, des prestations artistiques et culturelles d’élèves et d’enseignants et un match de football.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/bz