Centre-Est – Koulpélogo – Culture – Festival

Koulpélogo : Les Nuits de la Résilience, un festival qui a tenu toutes ses promesses

Ouargaye, le 6 mai 2025 (AIB) – Le festival Les Nuits de la Résilience, organisé par le Mouvement des Jeunes Engagés de Yargatenga pour le Développement (MJEYD), a tenu toutes ses promesses du 18 au 27 avril 2025 à Cinkansé.

Placée sous le thème « Expression culturelle et résilience face à l’insécurité », cette première édition du festival s’est déroulée sous le haut patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Ce festival, qui a duré une dizaine de jours, a vu la participation de nombreux acteurs culturels, notamment des artistes locaux et d’autres venus d’ailleurs. Chaque soir, Cinkansé a vibré au rythme de divers genres musicaux, devant un public venu nombreux.

Le football faisait également partie du programme de cet événement. Des matchs ont été organisés chaque après-midi, opposant des équipes issues des établissements scolaires des communes de Yargatenga et de Sangha.

La cérémonie de clôture du festival, présidée par le gouverneur de la région du Centre-Est, s’est tenue le 27 avril 2025 en présence de plusieurs personnalités.

Prenant la parole, le président de la délégation spéciale (PDS) de Yargatenga, Jean Saré, a félicité les différents acteurs de l’événement. Il a déclaré :

« Pendant ces journées et ces nuits, à travers les chants, les danses, les expressions artistiques diverses et le football, nous avons vu renaître l’espoir, se renforcer les liens et se rallumer la flamme de notre identité collective à Cinkansé, carrefour des peuples et des cultures. Ce festival a rappelé au monde que, malgré les crises et les blessures, nos valeurs d’unité, de solidarité et de résilience demeurent inébranlables. »

Le directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Yacouba Diakité, représentant son ministre de tutelle, a exprimé sa profonde satisfaction :

« C’est avec une immense joie et une vive émotion que je prends la parole devant ce magnifique public à l’occasion de cette cérémonie de clôture des Nuits de la Résilience. Pendant plusieurs jours, nous avons vécu des instants d’une rare intensité. Nous avons vu des regards s’illuminer d’espoir, des sourires renaître après de longues périodes de doute, et des liens de solidarité se tisser et se renforcer. À travers le football, les chants, les danses, les contes et les autres expressions artistiques, nous avons assisté à un spectacle vivant de courage et de renaissance. La culture a une fois de plus démontré qu’elle est non seulement une richesse, mais aussi une force inestimable pour guérir les blessures, retisser le tissu social et porter les âmes meurtries vers un avenir meilleur. Je félicite chaleureusement l’association MJEYD pour cette belle initiative. Votre engagement et votre foi en la résilience de notre peuple forcent l’admiration. »

Quant au président du comité d’organisation, Adama Zampaligré, il a expliqué que le rêve du mouvement était de faire de la culture un levier de guérison et d’unité pour des communautés touchées par les crises.

« Grâce à tous – artistes, autorités, populations – ce rêve a pris forme ici, à Yargatenga. Ces nuits ont montré que la culture n’est pas seulement une expression de beauté, mais aussi un refuge, une arme douce contre l’adversité, un souffle vital pour l’âme collective. Notre engagement ne s’arrête pas là. Le festival Les Nuits de la Résilience n’est que le début d’un chemin que nous voulons parcourir ensemble pour le développement socio-culturel de la commune de Yargatenga. »

bp/ata