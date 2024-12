Burkina-Tapoa-Diapaga-Civisme-Montée-Couleurs

Les populations de Diapaga invitées à plus de patriotisme

Diapaga, 4 nov. 2024 (AIB)-Les populations de Diapaga dans la province de la Tapoa à l’est du Burkina ont été invitées mercredi à plus de patriotisme, à la faveur de la traditionnelle montée des couleurs qui a lieu au haut-commissariat de ladite localité sous l’égide du haut-commissaire Réné Karambiri, a constaté l’AIB sur place.

Cette montée des couleurs a eu lieu en présence des autorités provinciales, des Forces armées nationales (FAN), des Forces de sécurité intérieure (FSI), des Forces vives de la province et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Prise d’armes, montée des couleurs, adresse du haut-commissaire à la population, ont constitué les temps forts de cette cérémonie solennelle qui une fois de plus, à aiguiser la fibre patriotique des Topoalais.

Après les formalités de respect à l’endroit de tous ceux qui ont fait le déplacement du haut-commissariat ce mercredi 4 novembre 2024 pour communier avec les autorités provinciales, Réné Karambiri a invité les populations à plus de patriotisme et au respect des symboles de l’Etat.

« Votre présence en ces lieux aujourd’hui témoigne de l’intérêt que vous accordez à la patrie et surtout la fierté d’appartenir au pays des hommes intègres » a-t-il dit.

« Aux FDS et aux VDP je ne doute pas un seul instant de la hauteur de vue qui vous a toujours aminé lorsqu’il s’agit de questions relatives à la sécurité des personnes et des biens. Votre courage, votre bravoure auxquelles s’ajoute votre professionnalisme font que la Tapoa reste toujours débout malgré les multiples tentatives de déstabilisation des adeptes de la violence. Je vous exhorte à continué dans ce sens jusqu’à la victoire finale du bien sur le mal ».

Aux populations de Diapaga, Réné Karambiri les a exhortés à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect pouvant troubler la quiétude des populations. Il les a invités à s’engager aux côtés des FDS et VDP dans cette guerre qui nous est imposée pour la survie de la nation. La cohésion sociale, le vivre ensemble, l’acceptation de l’autre malgré la différence, sont les ciments d’une société harmonieuse prospère digne et souveraine.

« J’invite donc chacun à faire de ces valeurs, un réflexe de tous les jours » a-t-il conclu.

Rendez-vous a été pris pour la prochaine montée des couleurs le premier mardi de janvier 2025.

Agence d’information du Burkina

LKB/AS/ATA