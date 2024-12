Burkina-Cinéma-FESPACO-Organisation

FESPACO 2025 : Le comité d’organisation prêt à plus de 75 % à J-81

Ouagadougou, 3 déc. 2024 (AIB)- Le comité d’organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a affirmé mardi être prêt à plus de 75 % pour l’organisation, à un peu plus de quatre-vingts jours de l’ouverture de l’événement.

« À J-81, nous sommes techniquement prêts à plus de 75 % pour l’organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) », a déclaré le directeur général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo.

M. Sawadogo s’exprimait ce mardi 3 décembre 2024 à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie de dévoilement du visuel officiel de la biennale du cinéma et de la télévision africains, prévue du 22 février au 1er mars 2025, sous le thème « Cinémas d’Afrique et identité culturelle ».

« Je pourrais même dire que nous frôlons les 80 %, mais la sélection et la recherche de partenaires continuent. Les salles ont été ciblées, les membres des jurys ont confirmé leur présence, les lettres d’invitation sont en cours d’envoi et nous sommes très enthousiastes quant au déroulement des préparatifs de l’événement », a fait savoir le directeur général.

À l’en croire, à ce jour, 1 351 films ont été reçus, 9 sites de projection retenus et de nombreuses demandes d’accréditation enregistrées, provenant non seulement de personnalités du cinéma, de la culture et des médias, mais aussi de personnes souhaitant participer à cette fête du cinéma africain.

Selon Moussa Alex Sawadogo, les innovations de cette édition incluent l’institution du Prix du président Thomas Sankara pour le panafricanisme, le Prix du public décerné par la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) et une exposition dédiée aux personnalités inspirantes du cinéma africain.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata