Burkina/ Boulgou-Formation-Elèves

Boulgou : La coordination des associations de la veille citoyenne de Bittou formé les délégués des élèves des lycées et collèges de Bittou

Bittou, le 28 avril 2025 (AIB) – La coordination des associations communales de veille citoyenne de Bittou a organisé une formation sur le terrorisme au profit des délégués généraux des lycées et collèges des établissements publics et privés de Bittou, le samedi 26 avril 2025 à la mairie de Bittou La sensibilisation sur le terrorisme.

L’objectif de la formation était d’inviter les délégués des lycées et collèges à apporter leurs contributions par la sensibilisation envers leurs camarades, à la lutte contre le terrorisme, et de soutenir les grands axes de la vision politique, économique et sociale. Ils doivent contribuer dans la mobilisation générale de changement de comportement et de prise de conscience.

La formation s’est tenue sur deux thématiques à savoir la vision du président du Faso et la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent en milieu scolaire.

Le conférencier du jour, Soumayda Yaméogo, a axé sa communication sur la radicalisation et l’extrémisme violent devant le représentant du commandant de la gendarmerie nationale de Bittou, les populations et les délégués généraux des établissements.

Le président de la coordination communale des associations de veille citoyenne de Bittou, Moubarick Guessongo, quant à lui, dans sa communication, s’est intéressé sur la vision du président du Faso, notamment sur les grands axes de développement comme l’agriculture, la mobilisation générale, le changement de comportement, la prise de conscience.

Il a aussi invité les élèves, les enseignants à être de bons relais pour le respect des heures en classe.

Le délégué des élèves du lycée départemental de Bittou, Benao Teegawendé Éric, a exprimé sa satisfaction pour l’initiative de la veille citoyenne de Bittou. Il a affirmé que la formation les a apportés des bons conseils tout en restant solidaire et sensibiliser leurs camarades sur la discipline, la radicalisation.

Deuxième du genre, la coordination communale des associations de veille citoyenne de Bittou, a formé le 19 avril 2025, les leaders coutumiers et religieux de la commune de Bittou sur la désinformation et la radicalisation.

Agence d’information du Burkina

IZ/dnk/ata