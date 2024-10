Les mérites du Directeur provincial de l’Éducation primaire du Bam salués par la Nation

Ouagadougou, 24 oct. 2024 (AIB) – Le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bam, Naba Ilboudo, a été fait chevalier de l’Ordre des palmes académiques pour les sacrifices consentis depuis plusieurs années en faveur du monde éducatif.

362 personnes ont été distinguées dans l’Ordre des palmes académiques pour services rendus à la Nation le 24 octobre 2024 à Ouagadougou, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enseignant, commémorée en différé sous le thème « Valoriser les voix des enseignants : vers un nouveau contrat social pour l’éducation », a constaté un correspondant de l’AIB.

Le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bam, Naba Ilboudo, fait partie des personnes méritantes. Il a été décoré de la médaille de chevalier de l’Ordre des palmes académiques.

Naba Ilboudo a exprimé sa reconnaissance aux autorités nationales, et en particulier à celles du ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEBAPLN).

« Je suis animé par un sentiment de joie et de fierté après avoir reçu cette médaille. Je la dédie à tous les acteurs du Bam qui m’ont toujours accompagné. À l’endroit des autorités de notre ministère, je leur réitère mes remerciements. Cette distinction est une invitation à persévérer dans le travail bien fait », a indiqué Naba Ilboudo.

En rappel, les palmes académiques sont destinées à récompenser les personnes physiques et morales qui se sont distinguées dans le domaine de l’éducation au Burkina Faso.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano, a rappelé que la Journée mondiale de l’enseignant est une occasion pour le gouvernement de reconnaître et de saluer le mérite et le rôle crucial que joue la communauté éducative dans la formation des enfants, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso.

Se référant au livre Éduquer ou périr du Pr Joseph Ki-Zerbo, le ministre a souligné que « l’éducation est une fonction de reproduction et de dépassement social indispensable au progrès de tout pays ».

Selon lui, malgré le contexte difficile, plusieurs enseignants ont bravé et continuent de braver des défis, certains en payant de leur vie, pour que le Burkina reste debout, d’où cette reconnaissance à leur égard.

Agence d’information du Burkina

AR/ata