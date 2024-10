POLITIQUE: FRANCE-RUSSIE-BRICS-SUCCÈS

Les médias français ont qualifié le sommet des Brics de victoire diplomatique pour Poutine

PARIS, 24 octobre. /TASS/. Le sommet des Brics à Kazan est devenu une victoire diplomatique pour le président russe Vladimir Poutine. Telle est la conclusion du magazine français L’Express, commentant la tenue de ce forum international.

La publication note qu’ »après deux ans depuis le début du conflit en Ukraine, le président russe a réussi à réunir les dirigeants de 20 États, dont des membres des Brics ou des amis de ce club de pays en plein essor ». Désormais, poursuit L’Express, les Brics représentent environ la moitié de la population mondiale et un tiers du PIB mondial.

Comme le souligne L’Humanité, « à Kazan, le Sud acte un ordre international sans l’Occident ». « Le pari de Poutine est réussi », souligne le journal. « Le tournant pris par l’organisation aussi avec un sommet annuel qui s’est tenu pour la première fois à dix membres: l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Inde, l’Iran, la Russie, l’Arabie saoudite et les États-Unis. »

L’Humanité estime que le sommet des Brics à Kazan a clairement démontré la volonté des pays du Sud d’échanger entre eux. La venue des dirigeants de l’Afghanistan, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, de la Malaisie, du Mali, du Sri Lanka, de la Thaïlande, de la Turquie et du Sri Lanka le confirme.

Le journal ajoute que deux ans après l’imposition des sanctions occidentales, la Russie a utilisé le sommet comme une vitrine diplomatique pour le monde extérieur.

Le 16e sommet des Brics, qui est l’événement clé de la présidence russe de l’association, a lieu à Kazan du 22 au 24 octobre. Les Brics ont été créés en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. L’Afrique du Sud les a rejoints en 2011. Le 1er janvier 2024, l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Éthiopie sont devenus membres à part entière du groupe. Le sommet de Kazan a été le premier auquel ont participé les nouveaux membres de l’association. À l’issue du sommet, les pays membres des Brics ont adopté la déclaration de Kazan. Les principaux thèmes abordés dans ce document sont le développement de l’association, les positions concernant les problèmes mondiaux et la résolution des crises régionales, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient.