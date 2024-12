FOOT-BFA-NGR-SPORT-CAF-CHAN-PREPARATIFS

Les Etalons locaux à Niamey pour préparer les éliminatoires du CHAN

Ouagadougou, 13 déc. 2024 (AIB) – Les Etalons locaux du Burkina Faso sont arrivés vendredi à Niamey dans la capitale nigérienne en vue de préparer les éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football, a annoncé la Fédération burkinabè de football (FBF).

« Les Etalons A’ sont arrivés à Niamey cet après-midi du 13 décembre 2024 dans le cadre de leur préparation pour les éliminatoires du CHAN », a annoncé la FBF, précisant que « Issa Balboné (le coach : ndlr) a effectué le déplacement avec 23 joueurs ».

La faîtière du football burkinabè précise que « les Etalons A’ livreront 2 matchs amicaux contre le Mena A’ le 14 décembre et le 16 décembre au stade Général Séni Kountché ».

Les Etalons dames sont également de l’expédition nigérienne dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN féminine 2025.

« Le coach Pascal Sawadogo et 16 joueuses sont présents à Niamey et joueront également deux matchs amicaux également le 14 et le 16 décembre contre le Mena dame du Niger au Centre Technique de la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT) », a précisé la FBF.

Les Etalons locaux joueront pour les éliminatoires contre les Eléphants locaux de Côte d’Ivoire le 21 décembre (pour le match aller) et le 27 décembre (pour le match retour).

Agence d’information du Burkina

