Le Sommet international de la communication stratégique planche pour une approche globale de l’Intelligence Artificielle (IA)

Istanbul, 13 déc. 2024(AIB)-Les premiers panélistes du Sommet international de la communication stratégique (STRATCOM), ouvert ce 13 décembre à Istanbul, en Turquie, estiment que les États doivent adopter une approche globale vis-à-vis de l’IA.

Le premier panel, organisé dans le cadre de STRATCOM, a porté sur l’utilisation de l’IA dans les stratégies nationales. Il a été animé par les ministres en charge de la communication du Gabon, du Togo, du Liban, du Pakistan et de la Serbie.

Une vision commune s’est dégagée : l’IA doit être mise au service de l’humanité. Si l’inclusion numérique, et plus spécifiquement l’IA, est une réalité dans les différents pays, elle se manifeste toutefois à des degrés variables. Les intervenants ont évoqué son utilisation dans des secteurs tels que la santé, l’agriculture, la communication, l’environnement et l’économie.

L’IA constitue certes une opportunité, mais elle doit être contrôlée, réglementée et encadrée par une éthique rigoureuse afin d’éviter les dérives. Il est nécessaire de protéger les données personnelles collectées et utilisées, de préserver la diversité culturelle, la souveraineté nationale et la paix. Les panélistes ont également insisté sur l’importance de prendre des précautions pour protéger les jeunes, qui s’exposent sans retenue sur les réseaux sociaux, où se multiplient les usages de l’IA.

Ils recommandent que les États envisagent une coopération globale, axée sur le partage d’expériences et de bonnes pratiques, afin d’assurer un développement harmonieux et responsable de l’intelligence artificielle.

