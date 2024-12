BURKINA-NAHOURI-SECURITE-TRAFIC

Nahouri : Deux femmes arrêtées pour trafic de cannabis d’une valeur de près de 1 760 000 FCFA

Pô, (AIB)-La Police nationale dans sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, a arrêté, le vendredi 13 décembre 2024 à Pô, deux femmes qui s’adonnaient au trafic et à la vente de cannabis d’une valeur de près de 1 760 000 FCFA, entre le Burkina et certains pays voisins.

Grâce à la collaboration des populations, les éléments du commissariat central de police de la ville de Pô ont pu appréhender les deux trafiquantes lors d’une opération de contrôle et de fouille sécuritaire.

Ils ont saisi 02 sacs contenant 22 boules de cannabis de 16 kg d’une valeur de près de 1 760 000 FCFA.

Leur mode opératoire consiste à se faire passer pour des passagères en faisant le transport entre le Burkina Faso et les pays voisins.

Elles payaient des sacs de voyage neufs dans lesquels elles chargeaient la drogue et y ajoutaient quelques vêtements, pour se rendre à Ouagadougou avec leur marchandise.

Une fois sur place, elles se dissimulaient dans d’autres compagnies de transport pour se rendre dans le pays de destination où le cannabis était vendu sur les sites d’orpaillages.

La police nationale saisit cette occasion pour remercier une fois de plus tous les citoyens qui contribuent au quotidien, aux côtés des Forces de défense et de sécurité, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes.

Elle les exhorte toujours à la vigilance et à poursuivre dans la même dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo