Léraba/Nécrologie : Sa majesté le chef de canton de Sindou a tiré sa révérence

Sindou, (AIB)-Les obsèques de sa majesté le chef de canton de Sindou, Kalifou Traoré, décédé le mardi 22 octobre 2024 à l’âge de 91 ans, ont eu lieu le vendredi 1er novembre 2024, en présence d’autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses.Une d’autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, est venue accompagner sa majesté le chef de canton de Sindou, Kalifou Traoré, à sa dernière demeure.

Décédé le mardi 22 octobre 2024 à l’âge de 91 ans, Kalifou Traoré, était le vice président du conseil provincial des chefs traditionnels de la Léraba, chef de canton de Sindou, intérimaire depuis 2005-2021 et intronisé le 1er avril 2021. Il avait été élevé au rang d’Officier de l’ordre de l’étalon, Chevalier de l’ordre de l’étalon et Chevalier de l’ordre des palmes académiques.

Kalifou Traoré, a eu son CEP à l’école primaire publique de Sindou (1942-1947), le BEPC au Cours Normal de Koudougou (1947-1951), et son BAC à l’Ecole normale des garçons de Tournon en Ardèche (France 1952-1955)). Il a obtenu deux fois le DEUG en Etude en lettres à l’université d’Aix en Provence (1955-1956) et à l’Ecole des hautes études d’Abidjan (1959-1960). A l’Ecole des Hautes études de Dakar, il a obtenu sa Licence en histoire et en lettre (1959-1961) ensuite la Licence, spécialiste en histoire (1962-2963). A l’université de Ouagadougou, Mr Traoré a réussi sa maîtrise en histoire-géographie en 1978.

Au plan professionnel, il fut administrateur au collège technique de Ouagadougou en 1956, ensuite directeur de l’école primaire de Sabou (1957-1959). De 1964 à 1966, il a été l’un des premiers enseignants (professeur de lettre et d’histoire) du Prytanée militaire du Kadiogo, directeur de cabinet du ministre en charge de la santé publique, dans le gouvernement de Sangoulé Lamizana (1966-1968), professeur d’histoire géographie au lycée Yadéga à Ouahigouya (1972-1978), fondateur en 1970 et directeur (1976-1978) du lycée Balla, actuel lycée mixte d’Accart-ville à Bobo Dioulasso. Député de l’opposition à l’assemblée nationale (1978-1980), professeur au lycée Ouezzin Coulibaly (1980-1986), il prend sa retraite en 1986 et devient fondateur du Lycée Moderne Mixe les Pics de Sindou en 2010.

Au plan politique, Kalifou Traoré, a été député de l’assemblée nationale (1978-1980), représentant à la 2e chambre à l’assemblée nationale en 2002 et 1er adjoint au maire de Sindou de 2007 à 2012. Le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, au nom des premières autorités du pays a présenté les sincères condoléances à la famille éplorée. La décoration à titre posthume ainsi que le doua du 7e jour du Chef de canton, Kalifou Traoré, sont survenus le dimanche 03 novembre 2024 à son domicile.

