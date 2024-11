BURKINA-GOURMA-EDUCATION-RECOMPENSE

Gourma/Education : Le mérite des acteurs de l’éducation du primaire reconnu

Fada N’Gourma, (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a présidé, le samedi 02 novembre 2024 à Fada N’Gourma, la cérémonie de l’excellence scolaire des acteurs de l’éducation du primaire de la région.Malgré l’adversité liée à l’hydre terroriste, des femmes et hommes se battent à corps et âme pour assurer le droit à l’éducation des enfants.

Certains parmi ces derniers se sont fait plus remarquer par la qualité de leur travail au cours de l’année scolaire 2023-2024.

C’est ainsi qu’une journée leur a été dédiée, le samedi 02 novembre 2024 à Fada N’Gourma, pour récompenser les plus méritants de la région. L’édition 2024 de la Journée de l’excellence scolaire régionale de l’Est est placée sur le thème « Résilience des acteurs de l’éducation à l’Est et gestion des élèves délacés internes».

Selon le directeur régional en charge de l’Education de l’Est, Yentéma David Thiombiano, le choix du thème n’est pas fortuit. Pour lui, il tient compte de deux acteurs principaux que sont les élèves et les enseignants. « Les élèves sont dans des conditions difficiles surtout lorsqu’ils sont déplacés à cause de l’insécurité. Nous voulons sensibiliser et mobiliser des forces autour de l’éducation pour aider ces élèves déplacés internes à avoir des meilleures conditions.

Ce qui justifie gestion des élèves déplacés », a soutenu M. Thiombiano. Le directeur régional a indiqué que les élèves soient accompagnés et que les enseignants et les encadreurs pédagogiques soient résilients. Les récompenses étaient composées entre autres de vélos, de motocyclettes, de bourses d’études, des attestations de mérite et des ordinateurs.L’élève déplacée interne de l’école primaire de Kondoigou, Alima Lompo, a obtenu un vélo et une bourse d’étude comme récompense.

« Je suis très contente car ce vélo me permettra de me rendre à l’école et la bourse obtenue m’aidera à payer les frais de location de notre maison d’habitation. L’année passée, plusieurs fois, nous avons été objet de menace de quitter notre loyer à location faut de moyen », a-t-elle dit.Michel Lankoandé de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Piéla, a obtenu un taux de 100% avec un effectif de 79 élèves présentés au Certificat d’Etudes primaires (CEP) de 2024. Il a obtenu une motocyclette et une attestation de mérite.Il a affirmé que le succès est le couronnement d’un travail bien fait de ses encadreurs qui ne cessent de les stimuler et de l’équipe de l’école. Le gouverneur de la région de l’Est, a félicité et salué tous les acteurs dont leur travail acharné malgré l’adversité, a permis d’enregistrer un de taux de succès de 84, 15% au CEP 2024.

Agence d’information du Burkina

