Nahouri : L’Abbé Benoit Sawadogo souhaite que les FDS soient animées de la force de Dieu pour mener le combat

Pô, 25 décembre 2024 (AIB)-Le curé de la paroisse notre dame de Fatima de Pô, l’Abbé Benoit Sawadogo, a souhaité, mercredi, que les Forces de défense et de sécurité (FDS) et tous ceux qui combattent sur le terrain, soient animés de la force de Dieu.

Les fidèles chrétiens du Nahouri à l’instar des chrétiens du monde et du Burkina, ont célébré Noël, la naissance de l’enfant Jésus ce 24 décembre 2024 par des messes dans toutes les églises de la province.

Des églises catholiques en passant par les églises de la Fédération des églises et mission évangélique (FEME), les fidèles ont prié et souhaité que la naissance de Jésus soit une source de paix, de cohésion sociale pour le Burkina Faso qui traverse une sécuritaire et humanitaire difficile.

«Je souhaite que la force de Dieu amine l’ensemble des FDS pour qu’elles puissent mener à bien le combat pour la libération du territoire national», a indiqué l’abbé Benoît Sawadogo, curé de la paroisse notre dame de Fatima de Pô.

Il a également invité les fidèles chrétiens à fêter avec modération.

«J’invite chacun de vous à fêter avec modération tout en ayant une pensée envers les personnes déplacées internes, les prisonniers et les familles des FDS tombées au front», a-t-il déclaré à la fin de la messe.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo