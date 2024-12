Burkina-Centre-Ouest-Sissili- Religion

L’effervescence avant Noël à Léo

Léo, le 24 décembre 2024 (AIB) – À 24 heures de Noël, la fête de la Nativité, c’est dans une effervescence générale que chrétiens et non-chrétiens s’activent pour mettre les petits plats dans les grands et être au rendez-vous de cette célébration marquant commémoration de la naissance de Jésus.

À cette occasion, nous avons promené notre micro pour prendre le pouls des préparatifs de la Noël à travers la cité des tubercules.

Selon Fulgence Zagré, couturier au grand marché de Léo, « on se débrouille comme on peut pour satisfaire les clients, mais ce n’est pas toujours facile malgré notre bonne volonté. Les clients qui viennent à la dernière minute compliquent beaucoup la tâche », s’exclame-t-il.

M. Zagré a cependant déploré le fait qu’il passe des nuits blanches pour pouvoir satisfaire sa clientèle, mais, malheureusement, beaucoup d’entre eux ne viennent pas chercher leurs habits.

C’est la tristesse et la désolation qui se lisent sur le visage de Dame Françoise Zizien/Kobané, dans son atelier de coiffure.

Il était onze heures lorsque nous sommes entrés dans son salon. L’ambiance était morose.

« Nous sommes là depuis 5 heures du matin, mais aucun client n’est venu. Contrairement à l’année dernière, à la même période, où nous nous frottions les mains », a-t-elle relevé.

Cependant, elle garde espoir et émet le vœu que l’année prochaine soit plus mouvementée.

Selon l’abbé Paul Iréné Kinda, curé de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Léo, « pour nous, chrétiens, Noël commémore la venue de Dieu dans notre humanité. C’est un événement fabuleux qui s’est passé un jour de l’histoire. Cette fête nous rappelle la promesse réalisée de Dieu, qui avait promis un Sauveur à son peuple, et ce Sauveur est né de la Vierge Marie. C’est cet événement que les chrétiens célèbrent à Noël, le 25 décembre. »

L’abbé a souhaité un joyeux Noël aux chrétiens et non-chrétiens, aux malades, aux prisonniers, à tous ceux qui ont perdu espoir, aux femmes portant des grossesses indésirées, aux personnes âgées et aux forces de défense et de sécurité.

Agence d’information du Burkina

OAN/ata