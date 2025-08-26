BURKINA-SANGUIE-MOBILISATION-SOUTIEN-IBRAHIM-TRAORE

Le Sanguié organise un grand meeting de soutien au Président du Faso à Réo

Réo, 26 août 2025 (AIB) – La province du Sangué s’apprête à accueillir un grand meeting de soutien au Président du Faso, une initiative de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC).

L’événement se tiendra ce samedi 30 août à partir de 9 heures à la Place de la Nation de Réo. Il est placé sous la présidence du haut-commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, du patronage du président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, et du leadership du ministre de la justice, des droits humains et des relations avec les institutions, garde des sceaux, Me Rodrigue Édasso Bayala.

Le programme de la journée est riche et diversifié. Outre la mobilisation en faveur du chef de l’État, les participants assisteront à un exposé sur l’actionnariat populaire et la sécurité routière.

Un volet important sera également consacré au soutien des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), avec une cérémonie de don prévue pour les encourager dans leur mission.

Ce meeting vise à mobiliser les forces vives de la province du Sanguié pour exprimer un soutien fort à la politique menée par le chef de l’État.

Les organisateurs entendent faire de cet événement un moment clé de l’agenda politique, marquant l’unité et la détermination de la population à accompagner les initiatives présidentielles.

Les organisateurs invitent l’ensemble de la population de Réo et des localités environnantes à participer massivement à ce meeting, qui s’annonce comme une démonstration de force et de cohésion pour la Révolution progressiste populaire.

Agence d’information du Burkina

