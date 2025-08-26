BURKINA-LERABA-SECURITE-TERRITORIALE-DOZOS

Léraba/Sécurisation du territoire : Des dozos souhaitent resserrer les rangs auprès des Forces combattantes

Sindou, 25 août 2025 (AIB)-La fédération des associations dozos en collaboration avec des autorités administratives, militaires et paramilitaires, a organisé, du dimanche 24 au lundi 25 août 2025 à Niankorodougou, une formation sur la contribution des dozos à la sécurisation du territoire national et de la cohésion sociale dans le contexte de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Afin de se conformer aux bonnes pratiques de collaboration avec les forces combattantes (FDS et VDP), la fédération des associations dozos de Niankorodougou a souhaité s’outiller deux jours durant du dimanche 24 au lundi 25 août 2025 à Niankorodougou, sur le respect des droits humains et les principes de cohésion sociale.

Le magistrat, substitut du procureur général près la cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Diakalya Traoré, a été le principal formateur de la formation.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Niankorodougou, Salif Nadembéga, a ouvert la formation, le dimanche 24 août 2025 au profit de 1000 participants venus de Banfora, des contrées de la Léraba mais aussi des pays voisins.

Placée sous le signe du renforcement de la bonne collaboration avec les FDS, cette formation a pour objectif d’inculquer aux dozos, les mécanismes de participation citoyenne à la sécurisation du territoire, alliant efficacité opérationnelle dans la collaboration avec les FDS et respect des droits humains et prévention de la détérioration de la cohésion sociale.

Dans leur message au nom du grand maître de la fédération des dozos, sa majesté le chef du village, Yaya Ouattara, les dozos de la fédération s’engagent à éviter dans leur quotidien des déviances à caractère infractionnel ou fautes susceptibles de créer des frustrations et déclencher des violences pouvant donner des prétextes à des groupes armés terroristes et diluer par-là les efforts des autorités et des FDS.

Quant au substitut du procureur général, Diakalya Traoré, il attend des participants un changement de paradigme dans les mentalités tendant à faire comprendre que le phénomène terroriste peut être rattaché systématiquement à telle ou telle communauté, à tel ou tel groupe social ou même à telle ou telle communauté d’un pays.

«C’est faire en sorte que cette communauté sociale (dozos) comprenne que psychologiquement le phénomène terroriste peut mobiliser dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies et on peut aussi le combattre en associant toutes les communautés, toutes les ethnies et dans leur diversité au Burkina Faso », a ajouté M. traoré.

Pour le PDS Nadembéga, l’initiative de cette formation est une aubaine pour la population à ce sens que cela permettra aux dozo de se réorganiser pour pouvoir resserrer les rangs autour de la patrie qui nous uni, afin de prévenir notre quiétude.

« A l’issue de cette formation, les gens seront encore plus outillés et plus enclin à défendre leur localité respective », a précisé Salif Nadembéga qui est persuadé du résultat attendu des participants.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo