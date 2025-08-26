Burkina/Religion : Maouloud sera célébré la nuit du 04 au 05 septembre, FAIB

Ouagadougou, 26 août 2025 (AIB)- La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a annoncé mardi, dans un communiqué parvenu à l’AIB que la célébration de la naissance du Prophète Mohammad, appelée couramment Maouloud, aura lieu dans la nuit du 04 au 05 septembre 2025.

« Les fidèles musulmans et toute la communauté nationale », sont informé que « la célébration de la naissance du Prophète Mohammad appelée couramment Maouloud, aura lieu dans la nuit du 04 au 05 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national », indique le document signé par le président du Présidium de la fédération.

La FAIB invite l’ensemble des musulmans à se ressourcer dans la vie exemplaire du Messager d’Allah, « qui renferme toutes les valeurs positives dont l’humanité a besoin pour construire un monde de paix, de justice, de solidarité et de tolérance ».

Elle souhaite une très bonne fête aux fidèles musulmans et à toute la nation burkinabè et par la même occasion prie Allah Le Tout-Puissant, de ramener la paix et la sécurité dans notre cher pays.

Agence d’information du Burkina

YOS/NO/ATA