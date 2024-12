Le Roi du Maroc supervise les préparatifs de la Coupe du Monde 2030

Ouagadougou, 5 déc. 2024(AIB)-Le Roi du Maroc Mohammed VI a consacré une part importante du conseil des ministres du mercredi, aux préparatifs pour la Coupe du Monde de 2030, organisé conjointement par son pays, l’Espagne et le Portugal.

Le Roi Mohammed VI a présidé, le mercredi 4 décembre 2024, à Rabat, un Conseil des ministres. Au début des travaux, M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président du Comité Coupe du Monde 2030, a présenté un exposé au souverain marocain sur l’état d’avancement des préparatifs du Royaume pour l’organisation de cet événement sportif international.

Le rapport d’évaluation du dossier de candidature, publié par la FIFA le 29 novembre 2024, a attribué une note exceptionnelle, dépassant largement les exigences requises. Ce rapport renforce les perspectives d’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 à la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal lors du prochain congrès extraordinaire du Conseil de la FIFA.

Pour relever le défi d’une organisation à la hauteur des aspirations de Sa Majesté le Roi, le ministre a indiqué qu’en exécution des Hautes Directives Royales, un comité élargi sera mis en place. Ce comité inclura notamment des représentants de la société civile, des Marocains du monde et des compétences africaines. La mobilisation sera intensifiée en coordination avec toutes les parties prenantes afin d’accélérer la mise en œuvre des chantiers stratégiques nécessaires.

Ces chantiers incluent la mise à niveau des stades, l’élargissement et la rénovation des aéroports des six villes hôtes, l’amélioration des infrastructures routières et la densification des réseaux intra-urbains. Ils englobent également le lancement d’un programme intégré de mise à niveau territoriale qui s’étendra au-delà des sites hôtes, ainsi que le développement des infrastructures hôtelières et commerciales. Par ailleurs, le Royaume prévoit de renforcer et moderniser l’offre médicale et les réseaux de télécommunication tout en mettant en place un vaste programme de formation pour développer les compétences des jeunes.

Le Roi Mohammed VI a fait du développement du football et du sport une priorité stratégique, non seulement pour organiser de grands événements sportifs internationaux, mais aussi pour promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle de la jeunesse marocaine, notamment des femmes.

Par ailleurs, la vision royale, axée sur une coopération Sud-Sud renforcée et une plus grande implication du Royaume en Afrique, se traduit par une activité accrue de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) en matière de coopération internationale. La FRMF a signé plus de 45 partenariats avec d’autres fédérations africaines et accueille régulièrement des équipes nationales africaines dont les stades ne sont pas homologués par la CAF.

Le Maroc, qui accueille déjà d’importantes compétitions de la CAF, telles que la Coupe d’Afrique Féminine cet été et la Coupe d’Afrique des Nations en décembre 2025, s’apprête à organiser la plus prestigieuse des compétitions : la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

MAP/AIB/FAAPA