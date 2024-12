Campagne agricole 2024-2025 : plus de 6 millions de tonnes de céréales produites

(Ouagadougou, 5 décembre 2024). Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce jeudi, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre d’Etat, Porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, le Conseil a examiné des dossiers et adopté plusieurs rapports importants pour la bonne marche de la Nation.

Au titre de la Présidence du Faso, pour le compte du Bureau national des grands projets du Burkina, le Conseil a adopté un projet spécifique pour l’acquisition de 500 bus en vue d’améliorer les capacités de la SOTRACO à répondre aux besoins de mobilité surtout dans les centres urbains, particulièrement pour les élèves et les étudiants. « Ce projet va coûter au total 44 865 000 000 FCFA hors taxes », a indiqué le ministre d’Etat, Porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO.

Au titre du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté trois rapports. Les deux premiers rapports sont relatifs aux décrets portant statut particulier de la société d’Etat dénommée « Faso Guulgo », et la société « Faso Kosam », toutes deux créées le 20 novembre dernier.

Le troisième rapport concerne les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2024-2025. La campagne présente un résultat excédentaire et comparativement à la dernière campagne, l’on note un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales.

Selon le ministre chargé de l’Agriculture, le Commandant Ismaël SOMBIE, au cours de la présente campagne agricole humide, la production est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales contre 5 147 000 tonnes de céréales produites pendant la campagne 2023. « Cela est véritablement important et représente un accroissement de près de 18,07 % par rapport à la campagne antérieure et de 21,4 % par rapport à la moyenne des campagnes des cinq dernières années », a-t-il noté.

Pour garantir une meilleure accessibilité à l’ensemble des consommateurs, le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a indiqué que des mesures sont prises par le gouvernement pour interdire l’exportation des céréales d’une part, et d’autre part, pour renforcer les capacités de la SONAGESS ainsi que le contrôle des prix.

Pour le compte du ministère de l’Economie et des Finances, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant règlementation du Conseil fiscal au Burkina Faso. Selon le ministre, Dr Aboubakar NACANABO, l’objectif de cet avant-projet de loi est de réglementer la profession du conseil fiscal.

Au titre du même ministère, le Conseil a adopté un projet de décret portant procédures de passation, d’exécution et règlements des marchés publics. Selon le ministre NACANABO, ce projet de décret comporte plusieurs innovations devant permettre essentiellement aux jeunes entreprises d’avoir beaucoup plus de possibilités en termes de marchés publics.

Pour le compte du ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté trois décrets. Le premier décret porte sur l’agrément, les conditions, les modalités d’octroi de l’agrément, les retraits et le renouvellement des agréments dans le secteur minier.

Le second décret porte sur la mise en place, la création, l’organisation et le fonctionnement d’une commission technique nationale des mines. A travers ce décret, il s’agit de rendre beaucoup plus opérationnelle la Commission nationale des mines, selon le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA. Le troisième décret porte sur l’organisation, l’encadrement et l’exploitation minière artisanale.

Direction de la communication de la Présidence du Faso