USA-Russie

Le Pentagone met une pause à ses cyber-attaques contre la Russie

Ouagadougou, 4 mars 2025 (AIB) – Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a donné l’ordre à l’U.S. Cyber Command de mettre fin à toutes les opérations informatiques menées jusque-là contre la Russie.

Cette pause des opérations de cyberattaques, ordonnée par Pete Hegseth, s’inscrit dans une logique de réévaluation de l’ensemble des opérations américaines visant la Russie, accusée particulièrement ces derniers mois de mener une guerre hybride contre l’Europe et les États-Unis.

Pour Donald Trump, la Russie n’est plus une menace. «Nous devrions passer moins de temps à nous soucier de Poutine, et plus de temps à nous inquiéter des immigrants pour ne pas finir comme l’Europe», a-t-il dit dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars sur son réseau Truth Social.

Le Cyber Command, fort de plusieurs milliers d’agents informatiques, a été créé en 2010 pour faire face aux menaces informatiques russes en menant des actions offensives et défensives au profit des États-Unis et leurs alliés américains, en soutien contre les menaces cybercriminelles.

Depuis l’arrivée de l’Administration Trump à la Maison Blanche, les Etats-Unis travaillent à mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine en se rapprochant chaque jour davantage de la Russie et en s’éloignant de tout ce qui pourrait faire obstacle à cet objectif.

Agence d’Information du Burkina