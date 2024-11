Burkina-Marché-Arts-Wékré

Le ministre Emmanuel Ouédraogo invite la population à acheter les œuvres des artistes pour leur permettre de vivre de leur art

Ouagadougou, 19 nov. 2024 (AIB)- Le ministre en charge de la Culture Emmanuel Ouédraogo a invité mardi, la population à acheter les œuvres des artistes pour leur permettre de vivre dignement de leur art.

« Il faut non seulement venir regarder et admirer, mais aussi acquérir ces œuvres d’art. Parce que c’est en achetant qu’on encourage les artistes et qu’on leur permet de vivre de leur talent », a indiqué le ministre d’État en charge de la Culture Emmanuel Ouédraogo, mardi au parc Bangrwéogo de Ouagadougou.

Le ministre s’exprimait lors du vernissage de la 5e édition du marché international d’arts contemporains de Ouagadougou Wékré, qui se tient du 18 au 24 novembre 2024.

Pour lui, cette édition est un moment de rêve durant lequel les uns et les autres vont découvrir des œuvres de belle facture, dont la vulgarisation permettra d’améliorer les conditions de vie et de travail de leurs créateurs.

« Ces œuvres sont, la plupart du temps, valorisées dans des marchés d’art en Europe, souvent au détriment des artisans », a-t-il déploré.

Selon le commissaire général Vincent Koala, cette 5e édition regroupe 56 artistes et présente 93 œuvres sur le thème du rêve des jeunes.

Pour lui, ce cadre du donner et du recevoir et d’exposition des fruits de la réflexion des artistes, permet aux populations de rêver, de mieux vivre et de se recréer.

« À travers ces œuvres originales, les artistes veulent montrer que, malgré les vicissitudes, les défis et la crise sécuritaire, le Burkina reste debout et résilient », a affirmé Vincent Koala.

L’une des activités phares de cette édition est, selon le commissaire général, l’exposition des seniors qui se tiendra à l’hôtel Ricardo. À cette occasion, 16 artistes plasticiens, figures majeures de la création contemporaine au Burkina, présenteront leur savoir-faire.

Il a également annoncé la tenue de master-classes pour 15 jeunes artistes, qui bénéficieront de l’accompagnement d’artistes de renom afin de transmettre des techniques permettant de réussir leur originalité créative.

« Ils seront encadrés à travers des cours théoriques sur l’art contemporain au Burkina et des ateliers pratiques portant sur la recherche de couleurs, de formes et sur la préparation technique des toiles, afin qu’ils puissent créer des œuvres plus esthétiques », a précisé M. Koala.

À noter que cette 5e édition du marché international d’arts contemporains de Ouagadougou Wékré connaît la participation d’artistes venus du Niger, du Nigeria, du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

