Le général Tiani invite les participants à faire des assises nationales un moment d’échanges constructifs pour fédérer tous les Nigériens

Niamey, 15 février 2025 (AIB) – Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et chef de l’État du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a présidé ce samedi matin à Niamey la cérémonie d’ouverture des assises nationales. Il a invité les participants à faire de cet événement un moment d’échanges constructifs visant à fédérer tous les Nigériens.

« À la différence de ce que les Nigériens ont connu dans le passé, ces assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de comptes, de critiques acerbes injustifiées ou de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir », a averti le chef de l’État.

Selon le général Tiani, ces assises doivent être un espace de dialogue inclusif permettant d’atteindre les objectifs d’unité nationale, de cohésion sociale, de justice, de paix, de sécurité et de progrès socio-économique.

Il s’exprimait ce samedi matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, lors de la cérémonie d’ouverture de ces assises nationales, prévues du 15 au 19 février 2025.

Un appel à l’unité et à l’intérêt général

Le chef de l’État a exhorté les participants à se détacher des considérations corporatistes et claniques et à se mettre au service de l’intérêt général en agissant en « dignes fils du Niger, défenseurs des valeurs nigériennes et des intérêts du pays ».

« Dans chaque parole prononcée et dans chaque acte posé, vous devez avoir à l’esprit le sacrifice consenti par notre peuple et ses attentes légitimes pour un nouveau départ.

Il s’agit cette fois de poser véritablement les bases inébranlables d’un avenir meilleur, de stabilité et de progrès économique et social pour tous », a-t-il insisté.

Pour le général Tiani, il est temps que « l’homme africain, le Sahélien, prenne son destin en main et profite des immenses richesses de la terre de nos ancêtres sans aucune ingérence extérieure ».

Il a également salué « les immenses efforts de tous ceux qui œuvrent discrètement mais efficacement au dialogue et au retour de la paix entre Nigériens, aussi bien dans les communautés que dans les campagnes ».

Un processus participatif et inclusif

Ces assises nationales font suite aux assises régionales, dont le coup d’envoi avait été donné le 1er janvier 2024 à Agadez, dans le nord du pays, par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine.

« Les Nigériens des villes et des campagnes ont pu débattre en profondeur de toutes les questions d’intérêt national et formuler des propositions, aussi bien individuelles que collectives, pour mieux faire face aux défis auxquels notre pays est confronté », a rappelé le général Tiani.

Le chef de l’État s’est engagé à prendre en compte toutes les propositions issues des assises nationales et à leur donner une traduction concrète de manière progressive, dès réception du rapport des travaux.

Plus de 700 participants, issus des différentes couches socioprofessionnelles du Niger et de la diaspora, prennent part aux travaux de ces assises nationales, qui se déroulent du 15 au 19 février 2025.

Agence d’information du Burkina

Wurotèda Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Niamey