SOCIÉTÉ: BURKINA-RUSSIE-UNIVERSITÉS-COOPÉRATION

Le Burkina Faso a l’intention de renforcer la coopération universitaire avec la Russie

MOSCOU, 10 mai. /TASS/. Le Burkina Faso souhaite ouvrir des filiales des universités russes et renforcer la coopération universitaire pour soutenir les jeunes scientifiques. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l’a déclaré lors d’une conférence à l’Université russe de chimie et de technologie Mendeleïev.

« Nous avons de jeunes talents, des inventeurs et des savants [au Burkina Faso] qui arrivent à créer certaines choses. » « Mais si nous avons des filiales [des universités russes] et si nous développons une coopération sur le territoire du Burkina Faso, les jeunes gens auront tout ce dont ils ont besoin pour étudier et perfectionner leurs inventions », a déclaré le président du Burkina Faso.

Il a souligné que le Burkina Faso « développera ses relations avec la Fédération de Russie, avec un accent particulier sur le domaine de la science et de l’éducation ».

Agence d’ Information du Burkina avec TASS