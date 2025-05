BURKINA-LERABA-MARCHE-GOUVERNEMENT-SOUTIEN

Léraba/Soutien au président du Faso : Les actions de la Transition saluées par les femmes de Sindou

Sindou, 10 mai 2025 (AIB)-Les femmes de la commune urbaine de Sindou, ont salué, le samedi 10 mai 2025, les actions de la Transition, lors d’une marche meeting de soutien au président Ibrahim Traoré. Elles ont été accueillies par le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonvièl Somé.

Il est 09h25mn le samedi 10 mai 2025, quand les femmes de la commune urbaine de Sindou accompagnées par des sons de djembés et des danses, ont envahi la salle de la maison des jeunes et de la culture.

Elles scandaient des slogans comme ‘’C’est IB que nous voulons’’, ‘’Que dieu lui accorde la santé et longévité pour nous sauver des méchants’’.

La foule a sillonné toute la ville de Sindou et s’est dirigée jusqu’au haut commissariat de la province.

Accueillies par le secrétaire général, représentant le Haut-commissaire de la province, Yéonvièl Somé, a verbalement reçu les messages de reconnaissance, de remerciement et de bénédictions, adressés au chef de l’Etat, Ibrahim Traoré.

Il a remercié les femmes pour l’effort qu’elles fournissent chaque fois pour montrer leur volonté à soutenir le gouvernement dans sa politique.

M. Somé a rassuré les femmes qu’il va transmettre leur message à qui de droit.

Rappelons que ces mêmes femmes avaient à l’occasion de la journée internationale de la femme, remis une somme de 200 000 F CFA, pour le soutien patriotique au nom de toutes les femmes de ladite commune.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz