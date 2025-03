Burkina-Fespaco-Clôture

Le Burkina a relevé triomphalement le défi de l’organisation du Fespaco 2025

Ouagadougou, 1er mars 2025 (AIB) – Après 28 ans à rechercher le plus prestigieux prix du Fespaco qu’est l’Etalon d’or de Yennega, les acteurs du 7e art et les cinéphiles burkinabè sont enfin comblés avec le sacre, ce samedi à Ouagadougou, de Dani Kouyaté et de son œuvre «Katanga ou la danse des scorpions».

Mais la plus grande satisfaction est que le Burkina Faso a relevé avec succès le défi de l’organisation de ce 29ᵉ Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), surmontant les défis auxquels le pays est confronté.Un succès à célébrer et à partager avec l’ensemble des «soldats derrière la camera» du continent qui non seulement ont contribué à la création et à la renommée du Fespaco mais ont toujours pris une part active pour que l’événement se tienne régulièrement malgré les difficultés factuelles et les contingences sociopolitiques et internationales.

C’est ainsi que cet événement emblématique du cinéma africain s’est déroulé, pour cette édition de 2025, dans une atmosphère de résilience et de fierté nationale partagée par la plupart des festivaliers invités. Le gouvernement burkinabè et les organisateurs ont mis en place d’importants dispositifs pour assurer la sécurité des participants et le bon déroulement des festivités. Des milliers de festivaliers et de professionnels du cinéma venus de divers horizons ont célébré le cinéma africain à Ouagadougou en toute communion avec les pays de l’AES et de la forte délégation du Tchad, pays invité d’honneur à cette édition.

L’État burkinabè avec le président du Faso et le chef du gouvernement en personne, a déployé des efforts importants pour garantir la sécurité et le bon déroulement des événements. Des partenaires nationaux et étrangers n’ont pas hésité à s’impliquer pour la réussite de cette biennale.En tenant fermement cette édition, le Burkina Faso démontre la capacité de l’Afrique à surmonter les épreuves grâce à la culture dans laquelle elle tire sa force de résilience.

Au-delà de la fierté nationale, cet exploit doit pouvoir inspirer toute l’Afrique, aujourd’hui ébranlée par des guerres et des crises multiformes, en prouvant que l’adversité ne doit jamais freiner l’épanouissement culturel et artistique, encore moins la lutte pour l’indépendance réelle du continent.Dans le fonds, le FESPACO 2025 a une fois de plus célébré la richesse et la diversité du cinéma africain, attirant des cinéastes, des acteurs, des producteurs et des passionnés de culture venus de 53 pays du continent, de la diaspora et au-delà. 235 films de 48 pays ont été sélectionnés sur 1 351 films proposés pour ce festival, soit une hausse de 12,53% par rapport à l’édiction précédente. Et aussi, 625 œuvres ont été projetées sur 12 sites en huit jours. 178 millions FCFA ont été remis aux professionnels au titre des prix officiels et des prix spéciaux.

Cette édition a confirmé si besoin en était, le rôle central du Burkina Faso comme capitale du cinéma africain, malgré les défis actuels.Le succès du 29ᵉ Fespaco est d’autant plus retentissant que les perceptions parfois négatives du Burkina Faso à l’étranger, du fait du contexte sécuritaire et politique, sont de nature à affecter l’image du pays et à réduire l’engouement pour la destination-Burkina. Le succès du 29ᵉ Fespaco est alors une démonstration éclatante que le pays est debout, résilient et prêt à jouer pleinement son rôle sur la scène internationale.

C’est, on ne peut plus, un signal fort que le Burkina Faso demeure un acteur culturel majeur, une terre de résilience et de créativité. Le festival a montré que, malgré les défis, le pays reste déterminé à promouvoir la culture africaine et à faire rayonner le savoir-faire cinématographique africain et à contribuer, de manière déterminante, à la défense de l’identité culturelle africaine. Il ne reste qu’à espérer que ce succès qui vient s’ajouter à d’autres, puisse éclairer le monde entier sur la vraie réalité du Burkina Faso, le pays des Thomas Sankara, le pays des hommes intègres.

Agence d’Information du Burkina