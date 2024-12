Burkina-Enseignement-Reforme

Le Burkina a l’ambition de reformer l’enseignement supérieur pour produire des cadres compétents et innovants

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a annoncé l’ambition de son gouvernement de réorganiser l’enseignement supérieur afin qu’il soit capable de produire des cadres «compétents porteurs d’innovation», vendredi à Ouagadougou.

Le chef du gouvernement burkinabè a également annoncé la construction et l’équipement d’un laboratoire moderne au profit des chercheurs afin de faire de la recherche scientifique et de l’innovation, le moteur du développement économique et technologique du Burkina Faso.

«Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, notre ambition est de l’ériger en un système générateur de cadres compétents porteurs d’innovations pour stimuler le développement», a déclaré le chef du gouvernement burkinabè s’exprimant devant l’Assemblée législative de Transition.

Présentant son tout premier discours de Politique générale, M. Ouédraogo a annoncé la réorganisation du système de l’enseignement supérieur par la mise en œuvre de la carte universitaire à la prochaine rentrée académique avec un accent sur la spécialisation des offres de formation.

En clair, précise le chef du gouvernement, les offres de formation dans les universités seront fonction des potentialités économiques des régions qui les abritent.

Ila aussi exprimé la volonté de son équipe gouvernementale de mettre en œuvre des filières prioritaires dans la formation et la recherche afin d’asseoir les compétences nécessaires pour un développement socio-économique.

Dans le domaine de la recherche, Jean Emmanuel Ouédraogo dit avoir prévu d’impliquer davantage des acteurs privés afin d’aboutir à des «recherches impactantes». Il a prévoit en outre l’incubation des étudiants dans la production agricole et halieutique dans les stations de recherche.

L’enseignement supérieur et la recherche scientifique ont connu un recul brutal au Burkina après l’application des politiques d’ajustements structurels édictées par les institutions de Bretton woods et restent encore marqués par les stigmates des luttes de protestation des corps enseignants et étudiants et le chevauchement des années académiques.

Agence d’Information du Burkina