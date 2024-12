Burkina-Floorball-Sport-Burkindi-Tournoi

L’association Burkindi de Floorball organise une compétition pour la paix au Burkina

Ouagadougou, 23 déc. 2024 (AIB) – L’Association « Burkindi de Floorball » a organisé dimanche à Ouagadougou, la première édition du tournoi de Floorball en homme et dame pour le retour à la paix au Burkina, remporté par Zogona FC (homme) et Dassasgo FC (dames) devant Baobab FC respectivement par 3 buts à 0, a constaté l’AIB sur place.

Les équipes de Zogona et de Dassasgo ont bravé leurs adversaires pour se hisser en finale. La formation de Baobab a placé deux équipes en finale (dame et homme) mais a fait 100% d’échec. La finale homme qui a opposé Zogona à Baobab a vu la première équipe l’emporter.

Le virevoltant Rasmané Dakissaga qui a d’ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi, n’a pas fait de cadeaux à ses adversaires. Il a réalisé un doublé à la finale, permettant à son équipe de remporter le trophée, la médaille d’or et la somme de 30 000FCFA, laissant la médaille d’argent et 20 000FCFA à son challenger.

La finale dame qui s’est jouée en première position a vu Dassasgo sortir vainqueur par le même score de 3 buts à 0 devant Baobab FC. Dassasgo s’adjuge du trophée, de la médaille d’or et de la somme de 30 000FCFA, laissant la médaille d’argent et 20 000FCFA à la vice-championne. Des prix individuels ont été décernés en homme et en dame, aux plus méritants.

On a besoin de paix au Burkina Faso

Le président de l’Association Burkindi de Floorball, cheville ouvrière de l’organisation de la compétition a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la réussite du tournoi. Il a fait savoir que «avec la situation du pays nous avons besoin de paix. Pour faire du sport on a besoin de paix. Nous avons eu des tiraillements avec la Fédération burkinabè de floorball et on a besoin de paix ».

« Nous voulons réunir la famille du floorball burkinabè et trouver un consensus car nous souhaitons que le Burkina Faso abrite la CAN du floorball au Burkina en 2025 », a-t-il indiqué.

C’est Sa Majesté le Mogho-Naba Baogho, représenté par le Wayalghin-Naba Tanga, qui a été le parrain de cette compétition qui s’est disputée sous le thème, « La paix ».

« C’est la première fois que j’assiste à ce jeu. C’est très intéressant. Je comprends pourquoi l’équipe a remporté beaucoup de lauriers à l’internationale », a apprécié le représentant du Mogho-Naba.

Le floorball, aussi appelé unihockey en Suisse, est un sport collectif où deux équipes de cinq joueurs et un gardien s’affrontent en trois tiers-temps de vingt minutes. L’objectif est de mettre la petite balle dans le but (petits poteaux) adverse à l’aide d’une crosse, également appelée canne en Suisse.

Une quinzaine d’équipes venues des quatre coins du Burkina pour prendre part à ce tournoi qui n’a duré qu’une journée. Rendez-vous a été pris pour la 2e édition l’année prochaine.

Agence d’information du Burkina

as/ata