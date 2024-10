SÉCURITÉ: FRANCE-ARMEMENT-NUCLÉAIRE-OTAN-MINISTRE

La France exclut de placer ses forces nucléaires sous le contrôle de l’Otan

Ouagadougou, 19 oct 2024 (AIB/TASS)- Paris exclut la possibilité de transférer le contrôle des forces nucléaires françaises à l’Otan. C’est ce qu’a déclaré le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, dans une interview accordée au journal belge L’Echo.

« La France est une puissance nucléaire autonome », a souligné M. Lecornu. « Nous n’avons pas intégré le groupe des plans nucléaires de l’Otan et nos forces restent toujours sous contrôle national ».

Le ministre estime que l’UE doit être plus autonome en matière stratégique. « Nous restons convaincus que les Européens doivent davantage prendre en main leur sécurité militaire et ne pas chercher à la déléguer en permanence à Washington », a fait remarquer M. Lecornu. « Est-ce au Congrès américain et au président des États-Unis de décider des éléments de l’architecture de notre sécurité? Je ne le pense pas ».

Le chef de la Défense a déclaré que l’autonomie européenne impliquait également la capacité de contrôler le stockage et la production d’armes. Il a ajouté que d’ici 2026, il était prévu de déployer un système européen de défense aérienne capable de lutter contre les missiles hypersoniques.

En mars 1966, le président français Charles de Gaulle a décidé de retirer la République de la structure militaire de l’Otan. La France exprime alors son intention de regagner sa pleine souveraineté. Pour de Gaulle, la menace résidait essentiellement dans la présence en France de forces militaires alliées et dans leur utilisation de l’espace aérien du pays.

La France a réintégré la structure militaire de l’Otan en avril 2009 sans bases de l’Alliance sur son territoire.

Avec TASS