Burkina/AES-Coopération-Ghana-Nomination

Ghana : Le président Mahama nomme un envoyé spécial auprès de l’AES

Ouagadougou, 21 janv. 2025 (AIB) – Le Président ghanéen, John Dramani Mahama, a nommé mardi un envoyé spécial auprès de la confédération des Etats du Sahel (AES), rapporte plusieurs médias repris par la RTB sur sa page Facebook.

Il s’agit de Larry Gbevlo-Lartey, militaire à la retraite et est un ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana.

Juriste privé de formation, il était le représentant spécial du président de l’Union africaine chargé de la coopération antiterroriste, avant sa nomination.

Au cours de son service militaire, Larry Gbevlo-Lartey a suivi des cours professionnels prescrits pour l’infanterie dans l’armée du Ghana ainsi que d’autres cours professionnels et stages en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Cuba

Agence d’information du Burkina