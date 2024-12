BURKINA-KOURITTENGA-EDUCATION-ANNIVERSAIRE

Kourittenga : L’Amicale des anciens élèves de l’école de Gounghin célèbre ses noces d’Albâtre

Koupéla, (AIB)-L’Amicale des anciens élèves de l’école de Gounghin, a célébré, le samedi 07 décembre 2024, le 75e anniversaire de l’école de Gounghin sous le thème : « Quelles perspectives pour sauvegarder et perpétuer les acquis dans un environnement en proie à des crises multidimensionnelles». C’était en présence du haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

Le 75e anniversaire de l’école de Gounghin a été célébré, le samedi 07 décembre 2024 à l’école ‘’A’’ de Gounghin, par l’Amicale des anciens élèves de la commune de Gounghin.

L’activité s’est déroulée sous la mobilisation des populations de la commune de Gounghin en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses venues pour la circonstance.

C’est en 1947 que la première école sous paillote a vu le jour à Gounghin, dans le quartier Natenga encore appelé Waapousguin à l’époque par le biais de la mission Catholique.

De nos jours, Gounghin, une des communes de la province du Kourittenga, compte à son actif 43 écoles primaires et 13 établissements post-primaires et secondaires.

Selon le président du comité d’organisation, Bildaogo François Sawadogo, il était bien nécessaire de célébrer une telle réussite pour avancer encore plus et consolider les acquis.

« C’est un grand jour pour nous les fils et filles de la commune de Gounghin qui avons vécu avec l’évolution de notre école qui, depuis les ainés, nous avons enchainé les pas autour des années 1975 et aujourd’hui cette école a grandi. Nous avons organisé l’excellence en 2022 pour regrouper encore plus de gens, constituer l’amicale et aujourd’hui grâce à l’accompagnement de tous, nous avons pu réaliser ce rêve de faire le bilan et de prévoir l’avenir», a-t-il indiqué.

Les anciens élèves de la commune de Gounghin ont marqué leur satisfaction de se retrouver pour commémorer le 75e anniversaire.

Le parrain de l’activité, Jean Luc Kima, un des anciens élèves, s’est réjoui de la mobilisation et a lancé un appel à l’endroit des filles et fils de ladite commune pour plus d’effort.

« Quand il s’agit du développement de la commune il faut que chacun met sa main. C’est dans ce cadre que j’ai accepté de parrainer cette activité. J’invite tous les fils et filles de Gounghin à prioriser l’entente et la solidarité pour qu’ensemble on puisse développer le village », a ajouté M. Kima.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a, au nom du ministre en charge de l’Enseignement de base, félicité et encouragé les efforts de l’amical des anciens élèves de la commune de Gounghin.

«Cette commémoration a été une occasion pour nous de rendre hommage aux hommes et femmes qui ont porté l’école sur les fonts baptismaux il y a 77 ans dans cette partie du Burkina », a-t-il dit.

Il a salué l’église catholique, les filles et des fils de la commune, le comité d’organisation, qui ont contribué pour le développement du pays.

La cérémonie a pris fin par une plantation d’arbres et la pose de première pierre d’une salle de classe.

