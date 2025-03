Burkina-Nation-Situation-Discours

Burkina : « Notre pays continue d’affirmer son leadership sur la scène internationale tant au plan diplomatique, culturel que sportif » (Premier ministre)

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB)-Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a affirmé ce vendredi devant la représentation nationale lors de son discours sur la situation de la Nation, que « notre pays continue d’affirmer son leadership sur la scène internationale tant au plan diplomatique, culturel que sportif ».

« En matière de diplomatie, les efforts engagés au cours de l’année 2024 ont permis de défendre et de réaffirmer notre souveraineté́ auprès de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à travers une diplomatie cohérente, orientée sur la défense des intérêts nationaux », a affirmé le chef du gouvernement.

Cette orientation s’est matérialisée, a-t-il indiqué « par l’offensive communicationnelle auprès des partenaires sur la situation réelle de notre pays au-delà̀ des stéréotypes et surtout de les mobiliser davantage pour faire face aux enjeux et aux défis nationaux, dans le respect de notre souveraineté́ ».

Le Premier ministre a souligné que « depuis la signature du Traité créant la Confédération AES, le 06 juillet 2024, à Niamey au Niger, notre diplomatie œuvre, de concert avec le Mali et le Niger, à la consolidation de la position diplomatique commune de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel, en coordonnant notamment l’action diplomatique des Ambassadeurs des pays membres dans leurs pays d’accréditation ».

« En assumant une diplomatie décomplexée, nous avons poursuivi le chemin emprunté de la diversification des partenariats, matérialisé par des visites réciproques de haut niveau avec de nouveaux partenaires comme la fédération de Russie, le Venezuela, la république Arabe d’Iran, la Corée du Nord, la Chine, le Nicaragua », a-t-il soutenu.

Il a en outre, évoqué « la tenue des commissions mixtes de coopération avec respectivement la Türkiye, la Lybie, le Venezuela, la Tunisie, l’Égypte et l’Allemagne qui a permis de signer trente-deux (32) accords sectoriels ».

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de la diaspora et des réfugiés, le cadre organisationnel a été renforcé à travers l’adoption du décret portant création, composition et attributions du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur et la tenue de cinq (05) sessions portant sur l’éligibilité́ et le recours pour l’obtention du statut de réfugié́, a fait savoir le chef du gouvernement.

Il a salué « les efforts de nos compatriotes de l’extérieur qui continuent de contribuer au Fonds de Soutien Patriotique et aux initiatives d’entrepreneuriat communautaire portées par l’APEC ».

Dans le domaine de la culture, le Premier ministre a cité « l’inscription de la Cour Royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, toute chose qui concourt à la visibilité́ de notre pays ». Dans le même secteur, il a relevé « l’organisation réussie du FESPACO 2025, (…) avec le sacre du film « Katanga, la danse des scorpions » du réalisateur burkinabè Dani Kouyaté́ ».

Selon ses dires, « la réussite de l’organisation de la SNC, du SIAO et du FESPACO constitue un message au monde que le Burkina Faso reste un pays fréquenté́ et fréquentable ».

Dans le domaine sportif, il a cité « l’organisation réussie de la 35è Edition du Tour du Faso et salué la qualification des Étalons séniors à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc sur lesquels le peuple burkinabè fonde beaucoup d’espoir ».

Agence d’information du Burkina

