Kourittenga/Commune de Dialguaye : Le haut-commissaire visite un basfond rizicole de 20 ha aménagé par ENABEL

Koupéla, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a visité, le mercredi 23 octobre 2024, le bas-fond rizicole du village de Dassoui dans la commune de Dialguaye, province du Kourittenga, d’environ 20 ha, aménagé par l’Agence belge de développement (ENABEL).

Il est exploité par 258 producteurs dont 105 femmes et 20 personnes déplacées internes.

L’initiative vise à accompagner l’Offensive agropastorale et halieutique qui est une stratégie nationale de développement afin de garantir une sécurité alimentaire durable.

«L’objectif de ENABEL, c’est de s’aligner sur les priorités et les orientations données par l’Etat central. ENABEL a une approche territoriale intégrée qui vise à faire participer, à co-créer et à collaborer avec les acteurs », a laissé entendre le chargé du projet chaine de valeur agricole à Enabel, Bassoubam Kaboré.

Pour lui, dès la conception, tous les acteurs sont impliqués afin d’apporter une réponse appropriée à la communauté bénéficiaire.

« On a vu les résultats et les communautés satisfaits. Nous pensons que les résultats visés au cours de cette campagne sont atteints avec l’accompagnement des autorités régionales, provinciales et départementales », a-t-il ajouté.

Aménagé au cours de cette année 2024, une production totale estimée à 90 tonnes de riz est attendue du bas-fond rizicole pour cette campagne agricole.

Selon le chargé du projet, sa structure envisage dans les années à venir, renforcer cet acquis à travers la sécurisation foncière, la réalisation des diguettes, des forages pour la production maraîchère et bien d’autres.

« Nous souhaitons une cohabitation pacifique entre les exploitants, agriculteurs et éleveurs », a précisé Bassoubam Kaboré.

Le Conseiller villageois de développement (CVD) de Dassoui, Adama Oubda, a indiqué que le site n’était plus exploité à cause de la tension entre les populations mais grâce à ENABEL et l’engagement de tout le monde, les activités ont repris.

« Nous traduisons notre gratitude à ENABEL qui a aménagé le site pour nous et nous a accompagnés avec des semences et des engrais. Nous demandons aux populations à plus de collaboration afin de bénéficier des fruits du projet», a expliqué M. Oubda.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a félicité ENABEL pour l’initiative et a invité les populations à plus d’engagements et de collaboration pour la réussite durable des activités menées sur le site.

« Cette activité rencontre la vision actuelle de notre gouvernement à savoir l’offensive agropastorale et halieutique qui vise l’atteinte de la sécurité alimentaire et qui va aussi permettre de créer des emplois décents au profit de notre jeunesse. Nous avons pu échanger sur les perspectives de la sécurisation foncière du bas-fond qui nous tient beaucoup à cœur et également aux producteurs de Dassoui qui ont confirmé leur adhésion», a soutenu le haut-commissaire.

La superficie du site aménagée est 20 hectares, répartie en 320 parcelles soit une superficie moyenne de 0,0625 ha par producteur.

Agence d’information du Burkina

