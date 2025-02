*Centreest-Koulpélogo-lancement-Oscep*

Koulpélogo: les activités sportives et culturelles de la CEB de Ouargaye lancées

Ouargaye, le 8 fev. 2025 ( AIB)- La circonscription d’éducation de base (CEB) de Ouargaye a lancé ses activités 2024-2025 de l’Organisation du sport et la culture à l’école primaire (OSCEP) le samedi 08 février 2025 sur le terrain de l’école centre « A » de Ouargaye, a constaté l’AIB.

Cette cérémonie de lancement était présidée par le Préfet président de la délégation spéciale (PDS) de Ouargaye Mamoudou Soulama. Il a exprimé toute sa gratitude envers le monde éducatif dans ce contexte sécuritaire dificile. Selon Mamoudou Soulama, parmis les priorités du gouvernement du pays, l’éducation occupe une place prépondérante dans la formation de nos futurs citoyens responsables. Pour réussir la mission, l’accent doit être aussi mis sur le sport et la culture, facteurs de paix et de cohésion sociale. C’est également un moyen d’expression de l’identité culturelle.

Pour le chef de circonscription d’éducation de base Mbalawende François Tarama, ce jour qui marque l’ouverture officielle de la saison sportive et culturelle 2024-2025 des élèves du primaire de la Circonscription d’éducation de base de Ouargaye est spécial. << *Ce samedi 08 février 2025 est un jour spécial où nous célébrons le sport sous le thème,* *le Sport et la Culture, facteurs de paix et cohésion sociale.* >> a-t-il dit.

Il faut noter que cette année, les activités de l’OSCEP gardent le même parrain que l’année dernière en la personne de Pimé Éric Zongnaba attaché en Ophtalmologie et chirurgien oculaire au CMA de Ouargaye. Il s’est dit satisfait de l’Organisation des activités de l’année dernière et accepte la demande de parrainage de cette année.

Un match de football a opposé l’équipe de l’école Franco Arabe Miftahou- Nadjahi à celle de l’école publique de Goudgankin. Le score a été de 2 buts partout à la fin du temps reglementaire. C’est à l’épreuve des tirs au but que l’équipe Franco arabe a gagné par 4 tirs réussis contre 1.

Agence d’Information du Burkina

BP/AS/ATA