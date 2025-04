Burkina- Boulkiemdé- Déguerpissement- Occupants

Koudougou : Le PDS accorde une semaine supplémentaire aux occupants des alentours du Palais Maurice Yaméogo pour libérer les lieux

Koudougou, 18 avr. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Koudougou a accordé, vendredi, un délai supplémentaire d’une semaine, allant jusqu’au jeudi 24 avril 2025, aux occupants de la nationale 14 jouxtant le palais Maurice Yaméogo, pour libérer les lieux.

« Il n’y a pas que les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui sont concernées par l’opération de libération des voies. La ville de Koudougou est également dans la danse », a affirmé le Président de la délégation spéciale (PDS) de Koudougou, Jonas Mané.

Cette libération des voies annoncée par l’autorité communale connaissait une progression assez lente, a constaté ce jeudi 17 avril 2025 le PDS et son équipe lors d’une sortie de terrain.

M. Mané a expliqué que l’opération nationale de libération des emprises des voies vise à améliorer la sécurité routière et l’évacuation des eaux pluviales pour une ville plus moderne et résiliente.

Une rencontre est prévue ce vendredi à la mairie pour discuter des modalités de relocalisation des occupants des abords du palais au marché des mécaniciens au secteur 5 de la ville.

Agence d’information du Burkina

GFB/PB