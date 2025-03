Raogo DARANKOUM installé officiellement Chef de Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Gayéri

Gayéri, le 19 mars 2025 (AIB) – Monsieur Raogo DARANKOUM a été officiellement installé Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Gayéri en remplacement de Monsieur Yatenyoua Lucien OUOBA, nommé directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Komondjari.

Le Préfet du département de Foutouri, dans la province de la Komondjari, assurant l’intérim du département de Gayéri, Monsieur Monmini SINARE, a officiellement installé le mercredi 19 mars 2025 Monsieur Raogo DARANKOUM, inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, en qualité de Chef de Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Gayéri. Celui-ci remplace à ce poste Monsieur Yatenyoua Lucien OUOBA, inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, nommé directeur provincial en charge de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Komondjari.

À cette occasion, Monsieur Raogo DARANKOUM a remercié les autorités qui l’ont élevé à ce poste de responsabilité pour la continuité éducative et s’est engagé à mériter cette confiance placée en lui. Il a promis de relever le défi avec l’accompagnement des acteurs et des partenaires de l’éducation.

Il a également rassuré le CCEB sortant, Monsieur Yatenyoua Lucien OUOBA, de sa disponibilité à l’accompagner dans la mise en œuvre des missions qui lui ont été assignées en matière d’éducation dans la Komondjari.

Il a exprimé sa gratitude aux enseignants qui, grâce à leur résilience, ont permis d’assurer la continuité éducative dans la province et les a exhortés à davantage d’engagement pour la réussite de la mission commune qui leur a été confiée.

Le CCEB sortant, Monsieur Yatenyoua Lucien OUOBA, a, quant à lui, exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à tous ceux et à toutes celles qui, d’une manière ou d’une autre, l’ont accompagné et soutenu durant les huit (08) années passées à la tête de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Gayéri.

Il a saisi cette tribune pour faire une mention spéciale à son successeur, qui, après de bons et loyaux services rendus à la nation, a été nommé Chef de Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Gayéri en décembre dernier.

Il se dit rassuré qu’en tant qu’ancien responsable de la CEB de Gayéri, celui-ci sera à la hauteur de la nouvelle mission qui lui a été confiée. Il a également rassuré le CCEB entrant, Monsieur Raogo DARANKOUM, de son entière disponibilité à l’accompagner dans toutes ses démarches pour l’amélioration des indicateurs de l’éducation dans son ressort administratif.

Il l’a conseillé de rester ouvert à toutes les propositions constructives qui viendront de ses collaborateurs et d’accorder une oreille attentive à toutes les orientations qui pourraient lui permettre de réussir sa mission. Enfin, il a invité tous les collaborateurs à soutenir le nouveau CCEB, comme ils l’ont toujours fait pour lui.

Avant l’installation officielle du nouveau CCEB, tous les aspects importants de l’organisation et du fonctionnement de la CEB ont été exposés par le CCEB sortant au CCEB entrant, notamment : l’organisation de la CEB, la situation du personnel, les données statistiques, la situation matérielle et financière, la gestion des diplômes, les activités en cours de réalisation et les instances.

Les documents administratifs, les relations avec les partenaires, les acquis et les défis ont également été passés en revue.

Les deux autorités ont apposé leurs signatures sur les différents registres. Les documents administratifs ont été remis au CCEB entrant, et l’inventaire du matériel a été effectué et consigné dans les tableaux joints au présent procès-verbal. Après quelques questions d’information, Monsieur Raogo DARANKOUM a pris possession du patrimoine du service, marquant ainsi la prise de fonction en tant que Chef de la Circonscription d’Éducation de Base de Gayéri.

Après l’installation, le préfet de Foutouri, qui a présidé la cérémonie, a formulé ses encouragements au CCEB entrant et lui a souhaité plein succès dans sa nouvelle fonction. Il a terminé en prodiguant des conseils aux deux CCEB.

Agence d’Information du Burkina