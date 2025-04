BURKINA-KOSSI-CEREMONIE-INSTALLATION

Kossi/Enseignement : Le nouveau directeur provincial compte sur l’accompagnement de ses collaborateurs pour réussir sa mission

Nouna, 22 avril 2025 (AIB)-Le nouveau directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, l’Inspecteur général de l’enseignement secondaire, Karfa Ferdinand Boni, a déclaré ce mardi 22 avril 2025 à Nouna, compter sur l’accompagnement de ses collaborateurs pour réussir sa mission, lors de son installation par le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé.

Nommé en conseil des ministres du 3 avril 2025, l’Inspecteur général de l’enseignement secondaire, Karfa Ferdinand Boni, a été officiellement installé dans ses fonctions, ce mardi 22 avril 2025 par le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé.

M. Boni est le tout premier directeur provincial de l’enseignement Post primaire et secondaire de la Kossi.

«Ensemble, nous réussirons pour le bonheur de nos enfants car l’union fait la force », a indiqué Karfa Ferdinand.

Il a exprimé une fois de plus sa reconnaissance d’abord à Dieu et ses remerciements aux autorités du ministère de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique.

M. Boni a également remercié les autorités administratives, religieuses et coutumières, les directeurs et chefs de services provinciaux qui l’ont accompagné pour ses premiers pas.

Le nouveau directeur provincial a adressé une mention spéciale à la direction provinciale en charge de l’Education préscolaire, qui l’a accueilli dans ses locaux en lui offrant un minimum d’équipements pour commencer sa mission.

S’agissant du bilan des six années et demie de fonctionnement, Karfa Ferdinand Boni, a souligné qu’il est mitigé du fait de la situation sécuritaire difficile de la province.

Du fait de l’insécurité depuis 2018, la province comptait 52 établissements. A ce jour, 31 établissements sont fonctionnels dans deux communes sur les 10 que compte la province.

« Les défis ont été surmontés grâce à la résilience des acteurs de l’éducation », a souligné le directeur provincial.

Le représentant du personnel, Djibilirou Fofana, a traduit l’engagement du personnel au côté du directeur provincial, pour la réussite de sa nouvelle mission.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a félicité le nouveau directeur pour sa nomination.

Il a ensuite exhorté l’ensemble du personnel a apporté leurs soutiens au directeur pour la suite de sa mission.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/bz