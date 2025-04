BURKINA-KENEDOUGOU-ELEVAGE-MATERIELS-DOTATION

Kénédougou/Elevage : Un projet dote 130 aviculteurs en matériels avicoles

Orodara, le 22 avril 2025 (AIB)-Le Projet du développement intégré des filières maïs, soja, volaille et poisson (PIMSAR), a remis, ce mardi 22 avril 2025 à Orodara, du matériel avicole à 130 aviculteurs afin de mener à bien leurs activités sur le terrain. C’était sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira.

Ce sont au total 130 aviculteurs dont 10 par commune qui ont bénéficié du matériel avicole dont la remise symbolique a eu lieu le mardi 22 avril 2025 par le Projet du développement intégré des filières maïs, soja, volaille et poisson (PIMSAR).

Placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, le matériel est composé de ciment, de tôles, de chevrons, des pointes, du fer d’attache, du goudron, du grillage et des portes.

Le directeur provincial en charge de l’Agriculture du Kénédougou, Gassi Lougué, a rappelé que le PIMSAR a pour objectif général de contribuer au développement intégré, climato-résilient et inclusif des chaînes de valeur maïs, Soja, volaille et poisson pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et lutter contre les inégalités de genre.

Selon M. Lougué, ces bénéficiaires après la construction de leurs poulaillers seront dotés d’unités de production d’aliments et autres matériels nécessaires pour un élevage réussi dans la province.

Le Haut-commissaire Sakira, a invité les bénéficiaires à faire bon usage dudit matériel.

Le porte-parole des bénéficiaires, Souleymane Traoré, a traduit sa gratitude et sa reconnaissance au PIMSAR pour cet appui en matériels avicoles qui leur permettra de mener à bien leurs activités sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz