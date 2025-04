BURKINA-LOROUM-NUTRITION-PLAIDOYER

Loroum : Les femmes plaident pour un appui conséquent en nutrition à travers une journée d’action

Titao, 22 avril 2025 (AIB)- Les femmes de la province du Loroum à travers leur coordination provinciale et communale, ont organisé le samedi 19 avril 2025 à Titao, une journée d’action contre la malnutrition, pour lutter contre la récurrence du phénomène des enfants à faible poids de naissance.

L’objectif de la journée d’action contre la malnutrition tenue le samedi 19 avril 2025 à Titao, est d’attirer l’attention des autorités locales, des projets et programmes et des leaders communautaires sur la malnutrition des enfants.

Elle a été organisée en collaboration avec l’ONG The Hunger Project et le Groupe de Plaidoyer du Loroum.

C’est par un cross populaire que les femmes de la province du Loroum ont débuté cette journée de plaidoyer sur la nutrition.

Forces de défense et de sécurité, autorités administratives, leaders coutumiers et religieux avec à leur tête le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, ont arpenté les artères de la ville de Titao, pour solliciter une mobilisation des partenaires humanitaires, des collectivités locales et des communautés autour de la nutrition.

Cette journée a été aussi marquée entre autres, par une exposition de mets locaux, d’animation de troupes de musique et danse traditionnelles, d’un maracana qui a mis aux prises deux équipes féminines et des théâtres sur la nutrition dans la ville.

Pour la porte-parole des femmes, Ramata Zango, cette activité est la bienvenue.

« La malnutrition est assez élevée dans la province du Loroum. Cette activité nous a permis d’adresser notre cri de cœur en vue d’amener les partenaires à prendre à bras le corps cette problématique », a-t-elle confié.

Pour Harouna Boïna, leader communautaire à Titao, ces genres d’activités contribuent à la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

« Les gens se sont divertis. On a beaucoup ri et c’est une bonne chose. Nous allons nous mobiliser pour accompagner les femmes à atteindre les objectifs liés à la malnutrition », a-t-il indiqué.

La coordonnatrice provinciale des femmes du Loroum, Aminata Porgo, se réjouit de cette activité qui a permis de semer la joie chez les femmes.

« Cela fait trois ans que nous traversons une situation difficile et n’arrivons pas à organiser la journée internationale de la femme. Cette activité nous a permis de nous retrouver et de partager ensemble nos préoccupations», a indiqué Mme Porgo.

Elle a souhaité une forte mobilisation des intervenants autour de la question de la nutrition.

Pour elle, la rareté des produits alimentaires et la pauvreté font que la femme enceinte n’arrive même plus à se nourrir convenablement encore moins à nourrir ses enfants. Conséquences le nombre des enfants à faible poids de naissance est devenu récurrent.

La coordonnatrice provinciale des femmes du Loroum, a précisé que de janvier à décembre 2024, le district a enregistré 248 enfants à faible poids à la naissance sur 1 945 naissances vivantes soit un taux de 12,75%.

Le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a remercié ceux qui se battent aux côtés des femmes pour renforcer leur résilience.

Il a appelé les intervenants à faire de la lutte contre la malnutrition des enfants une priorité et a invité les communautés à plus d’engagements.

Agence d’information du Burkina

