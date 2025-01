BURKINA-KOSSI-EDUCATION-REFORMES- CURRICULAIRES

Kossi/Culture maraîchère : Des enseignants outillés sur sa mise en œuvre

Nouna, (AIB)-La Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Djibasso a été choisie pour expérimenter la mise en œuvre de l’introduction de la culture maraîchère et la saponification à l’école primaire, ce mardi 21 janvier 2024 à l’école de Ouroko.

Dans la CEB de Djibasso, les écoles retenues pour l’implantation de ces innovations sont l’école de Ouroko et Djibasso B, pour le jardinage et la saponification.

Les écoles de Djibasso A et C pour l’initiation aux TIC, les écoles de Narena et Bourio pour l’introduction de l’anglais.

Ce mardi 21 janvier 2024, les enseignants choisis pour l’expérimentation du volet jardinage et saponification se sont réunis à l’école de Ouroko, sous la supervision du Chef de la circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Djibasso, Pascal Coulibaly.

Après la phase théorique qui a concerné entre autres, les généralités sur la production maraîchère, l’aménagement des planches, le repiquage et l’élaboration d’une fiche technique de quelques cultures, a suivi la phase pratique qui a consisté en une démonstration.

En rappel, le 14 janvier 2024 les enseignants ont reçu des informations relatives aux innovations introduites dans le programme d’enseignement au primaire.

Le but de cette initiative est de permettre à l’enfant burkinabè de s’auto- employé après le cursus scolaire.

« C’est une nouvelle donne du système éducatif burkinabè afin de désengorger la fonction publique longtemps considérée comme l’objectif des diplômés », a indiqué CCEB de Djibasso, Pascal Coulibaly.

Ces réformes ont été initiées par les plus hautes autorités du pays.

Agence d’information du Burkina

