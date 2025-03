BURKINA-KOSSI-GESTION-RIZ

Kossi : 20 tonnes de riz de 30 kg vendues à 10 000 F CFA le sac

Nouna, 20 mars 2025(AIB)-La Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS), a procédé, ce jeudi 20 mars 2025, à la vente de 20 tonnes de riz de 30 kg à 10 000 F CFA le sac, au profit de la population.

C’est un camion chargé de 20 tonnes de riz de 30 kg, destiné à la vente à prix social de 10 000 F CFA le sac.

Selon le responsable, Amadé Badini, cette vente a pour but de soulager un tant soit peu les besoins de la population et pour bénéficier d’un sac il faut présenter une carte d’identité en cours de validité.

En effet, la crise sécuritaire due à la menace terroriste quasi permanente a impacté négativement les productions agricoles de la province de la Kossi.

En rappel, le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a diffusé un communiqué précisant la date et les conditions d’octroi du riz.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/bz