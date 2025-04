Burkina/Komondjari- Journées-Engagement patriotique-Montée- Couleurs

Komondjari/Journée engagement patriotique : Le Haut-commissaire invite les populations à renouer avec les valeurs traditionnelles

Gayéri, le 8 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Komondjari, Valentin Gnanou, a invité les populations, le lundi 7 avril 2025 à l’école bilingue de Mandiadoudi, à renouer avec nos valeurs traditionnelles lors de la montée des couleurs.

Le lundi 7 avril 2025 s’est tenue à l’école bilingue de Mandiadoudi, la montée solennelle des couleurs marquant les journées nationales d’engagement patriotique de la province de la Komondjari.

Le Haut-commissaire de la province de la Komondjari, Valentin Gnanou, s’est entretenu avec les populations en leur expliquant les fondements et la l’importance de ces journées.

Il a par la même occasion invité tout un chacun à renouer avec nos valeurs traditionnelles telles que entre autres, la cohésion sociale, la tolérance, le respect des couleurs nationales et les biens publics.

Les autorités ont eu droit à une visite guidée dans le Centre d’éducation de base non formelle (CEBNF) du secteur 5 de Gayéri, des écoles délocalisées de Oué, Soalimou et Mandiadoudi.

Au cours de la visite, le M. Gnanou, a félicité et encouragé les enseignants et leurs apprenants en coupe-couture en pleine activité dans leurs ateliers.

Les enfants ont exprimé leur joie de voir les hommes de tenue monter le drapeau et le respecter.

Valentin Gnanou, a expliqué que le drapeau représente notre patrie et que nous devons le respecter à la montée comme à la descente en nous arrêtant.

Il a ajouté que notre devise “La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons” est une brève formule qui résume les aspirations de notre pays et que chacun devrait être fier d’être Burkinabè et se battre au prix de sa vie pour protéger notre patrie.

Agence d’information du Burkina

