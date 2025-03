Komondjari: 32 femmes PDI et 53 élèves vulnérables formés en saponification

Gayéri, 13 mars 2025 (AIB) – L’Association Nouvel Espoir de la Komondjari (ANEK) a organisé, les 11 et 12 mars 2025 à Gayéri, une formation en saponification au profit de trente-deux (32) femmes déplacées internes (PDI) et de cinquante-trois (53) élèves orphelins et vulnérables de l’école bilingue de Mandiadoudi.

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’autonomisation et de la cohésion sociale des communautés de base, l’ANEK a initié cette session pour doter les bénéficiaires des compétences nécessaires à la fabrication du savon, tout en favorisant leur autonomie financière et en renforçant la solidarité au sein de la communauté.

Selon Tidjoa TINDANO, président de l’association, « cette formation visait à doter les participants et participantes des compétences nécessaires pour produire du savon, favorisant ainsi leur autonomie financière et renforçant la cohésion sociale au sein de la communauté ».

Il a également souligné que « cette action s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par diverses organisations pour soutenir les populations vulnérables à travers des initiatives similaires ».

L’ANEK réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être des communautés locales et encourage les initiatives visant à renforcer l’autonomie des populations vulnérables.

Pour rappel, l’Association Nouvel Espoir de la Komondjari (ANEK) est une jeune structure reconnue par les autorités le 4 septembre 2024.

Son objectif principal est de promouvoir l’autonomisation et la cohésion sociale des communautés de base.

Agence d’Information du Burkina